Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 6-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Звітний тур буде розбито на три дні.
24-26 вересня вересня відбудуться матчі 6-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.
- Після п'яти турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (13 очок), другим йде "Вольфсбург" (13), третьою - дортмундська "Боруссія" (12), четвертим - "Баєр" (10).
- Поєдинки 7-го туру Бундесліги відбудуться 1-3 жовтня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|П'ятниця, 24 вересня
|21:30
|ГРОЙТЕР ФЮРТ
|_:_
|БАВАРІЯ
|Субота, 25 вересня
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|КЕЛЬН
|16:30
|БАЄР
|_:_
|МАЙНЦ
|16:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|ГЕРТА
|16:30
|УНІОН
|_:_
|АРМІНІЯ
|19:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|Неділя, 26 вересня
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|18:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|АУГСБУРГ
ТАБЛИЦЯ БУНДЕСЛІГИ ПІСЛЯ 5 ТУРІВ