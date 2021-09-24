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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 6-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 6-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Associated Press

Звітний тур буде розбито на три дні.

24-26 вересня вересня відбудуться матчі 6-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.

  • Після п'яти турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (13 очок), другим йде "Вольфсбург" (13), третьою - дортмундська "Боруссія" (12), четвертим - "Баєр" (10).
  • Поєдинки 7-го туру Бундесліги відбудуться 1-3 жовтня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
П'ятниця, 24 вересня
21:30 ГРОЙТЕР ФЮРТ   _:_   БАВАРІЯ
Субота, 25 вересня
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   КЕЛЬН
16:30 БАЄР   _:_   МАЙНЦ
16:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   ГЕРТА
16:30 УНІОН   _:_   АРМІНІЯ
19:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
Неділя, 26 вересня
16:30 БОХУМ   _:_   ШТУТГАРТ
18:30 ФРАЙБУРГ   _:_   АУГСБУРГ
           


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