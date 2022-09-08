Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 6-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

9 - 11 вересня відбудуться ігри шостого туру німецької Бундесліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.
Новий тур німецької Бундесліги відкриється в п'ятницю, 9 вересня, протистоянням бременського "Вердера" та "Аугсбурга".
Мюнхенська "Баварія" після звитяги над "Інтером" (0:2) у Лізі чемпіонів прийматиме в поєдинку внутрішньої першості "Штутгарт".
Центральним у цьому турі стане матч між "РБ Лейпцигом", який сенсаційно зазнав розгромної поразки від донецького "Шахтаря" (1:4) в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів, та дортмундською "Боруссією". Зазначимо, що "джмелі" на старті найпрестижнішого єврокубку розбили данський "Копенгаген" (3:0).
- Після п'яти турів на вершині таблиці Бундесліги двовладдя - "Фрайбург" та "Боруссія" Дортмунд набрали по 12 очок. Їх переслідують "Баварія" та "Уніон", які мають у своєму активі по 11 балів.
- Поєдинки 7-го туру Бундесліги відбудуться 16 - 18 вересня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|П'ятниця, 9 вересня
|21:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|АУГСБУРГ
|Субота, 10 вересня
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|16:30
|ГЕРТА
|_:_
|БАЄР
|16:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|МАЙНЦ
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|19:30
|ШАЛЬКЕ
|_:_
|БОХУМ
|Неділя, 11 вересня
|16:30
|КЕЛЬН
|_:_
|УНІОН
|18:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
Таблиця Бундесліги після 5 туру
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