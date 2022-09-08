Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 6-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

9 - 11 вересня відбудуться ігри шостого туру німецької Бундесліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

Новий тур німецької Бундесліги відкриється в п'ятницю, 9 вересня, протистоянням бременського "Вердера" та "Аугсбурга".

Мюнхенська "Баварія" після звитяги над "Інтером" (0:2) у Лізі чемпіонів прийматиме в поєдинку внутрішньої першості "Штутгарт".

Центральним у цьому турі стане матч між "РБ Лейпцигом", який сенсаційно зазнав розгромної поразки від донецького "Шахтаря" (1:4) в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів, та дортмундською "Боруссією". Зазначимо, що "джмелі" на старті найпрестижнішого єврокубку розбили данський "Копенгаген" (3:0).

Після п'яти турів на вершині таблиці Бундесліги двовладдя - "Фрайбург" та "Боруссія" Дортмунд набрали по 12 очок. Їх переслідують "Баварія" та "Уніон", які мають у своєму активі по 11 балів.

Поєдинки 7-го туру Бундесліги відбудуться 16 - 18 вересня.

Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР П'ятниця, 9 вересня 21:30 ВЕРДЕР _:_ АУГСБУРГ Субота, 10 вересня 16:30 АЙНТРАХТ _:_ ВОЛЬФСБУРГ 16:30 БАВАРІЯ _:_ ШТУТГАРТ 16:30 ГЕРТА _:_ БАЄР 16:30 ГОФФЕНГАЙМ _:_ МАЙНЦ 16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ БОРУССІЯ ДОРТМУНД 19:30 ШАЛЬКЕ _:_ БОХУМ Неділя, 11 вересня 16:30 КЕЛЬН _:_ УНІОН 18:30 ФРАЙБУРГ _:_ БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ



Таблиця Бундесліги після 5 туру

Фото: flashscore.ua

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