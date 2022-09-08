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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 6-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 6-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Фото: Associated Press

9 - 11 вересня відбудуться ігри шостого туру німецької Бундесліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

Новий тур німецької Бундесліги відкриється в п'ятницю, 9 вересня, протистоянням бременського "Вердера" та "Аугсбурга".

Мюнхенська "Баварія" після звитяги над "Інтером" (0:2) у Лізі чемпіонів прийматиме в поєдинку внутрішньої першості "Штутгарт".

Центральним у цьому турі стане матч між "РБ Лейпцигом", який сенсаційно зазнав розгромної поразки від донецького "Шахтаря" (1:4) в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів, та дортмундською "Боруссією". Зазначимо, що "джмелі" на старті найпрестижнішого єврокубку розбили данський "Копенгаген" (3:0).

  • Після п'яти турів на вершині таблиці Бундесліги двовладдя - "Фрайбург" та "Боруссія" Дортмунд набрали по 12 очок. Їх переслідують "Баварія" та "Уніон", які мають у своєму активі по 11 балів.
  • Поєдинки 7-го туру Бундесліги відбудуться 16 - 18 вересня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
П'ятниця, 9 вересня
21:30 ВЕРДЕР   _:_   АУГСБУРГ
Субота, 10 вересня
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 БАВАРІЯ   _:_   ШТУТГАРТ
16:30 ГЕРТА   _:_   БАЄР
16:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   МАЙНЦ
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
19:30 ШАЛЬКЕ   _:_   БОХУМ
Неділя, 11 вересня
16:30 КЕЛЬН   _:_   УНІОН
18:30 ФРАЙБУРГ   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ


Таблиця Бундесліги після 5 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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