Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 7-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

"Баварія" після розгромної єврокубкової перемоги над "Динамо" вдома зіграє з "Айнтрахтом".
1-3 жовтня відбудуться матчі 7-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22. Мюнхенська "Баварія", яка на тижні розбила київське "Динамо" в Лізі чемпіонів, прийматиме в національній першості "Айнтрахт".
- Після шести турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (16 очок), на другому місці - "Баєр" (13), третім йде "Вольфсбург" (13), четвертою - дортмундська "Боруссія" (12).
- Поєдинки 8-го туру Бундесліги відбудуться 15-17 жовтня після паузи на ігри національних збірних.
- Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
|П'ятниця, 1 жовтня
|21:30
|КЕЛЬН
|_:_
|ГРОЙТЕР ФЮРТ
|Субота, 2 жовтня
|16:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|16:30
|ГЕРТА
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|19:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|БОХУМ
|Неділя, 3 жовтня
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|УНІОН
|18:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|20:30
|АРМІНІЯ
|_:_
|БАЄР