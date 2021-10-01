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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 7-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 7-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Associated Press

"Баварія" після розгромної єврокубкової перемоги над "Динамо" вдома зіграє з "Айнтрахтом".

1-3 жовтня відбудуться матчі 7-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22. Мюнхенська "Баварія", яка на тижні розбила київське "Динамо" в Лізі чемпіонів, прийматиме в національній першості "Айнтрахт".

  • Після шести турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (16 очок), на другому місці - "Баєр" (13), третім йде "Вольфсбург" (13), четвертою - дортмундська "Боруссія" (12).
  • Поєдинки 8-го туру Бундесліги відбудуться 15-17 жовтня після паузи на ігри національних збірних.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
П'ятниця, 1 жовтня
21:30 КЕЛЬН   _:_   ГРОЙТЕР ФЮРТ
Субота, 2 жовтня
16:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   АУГСБУРГ
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
16:30 ГЕРТА   _:_   ФРАЙБУРГ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
19:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   БОХУМ
Неділя, 3 жовтня
16:30 МАЙНЦ   _:_   УНІОН
18:30 БАВАРІЯ   _:_   АЙНТРАХТ
20:30 АРМІНІЯ   _:_   БАЄР
           


Таблиця Бундесліги після 6 турів

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