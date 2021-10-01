Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 7-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 7-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

"Баварія" після розгромної єврокубкової перемоги над "Динамо" вдома зіграє з "Айнтрахтом".

1-3 жовтня відбудуться матчі 7-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22. Мюнхенська "Баварія", яка на тижні розбила київське "Динамо" в Лізі чемпіонів, прийматиме в національній першості "Айнтрахт".

Після шести турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (16 очок), на другому місці - "Баєр" (13), третім йде "Вольфсбург" (13), четвертою - дортмундська "Боруссія" (12).

Поєдинки 8-го туру Бундесліги відбудуться 15-17 жовтня після паузи на ігри національних збірних.

Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2021/22

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР П'ятниця, 1 жовтня 21:30 КЕЛЬН _:_ ГРОЙТЕР ФЮРТ Субота, 2 жовтня 16:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД _:_ АУГСБУРГ 16:30 ВОЛЬФСБУРГ _:_ БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ 16:30 ГЕРТА _:_ ФРАЙБУРГ 16:30 ШТУТГАРТ _:_ ГОФФЕНГАЙМ 19:30 РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ БОХУМ Неділя, 3 жовтня 16:30 МАЙНЦ _:_ УНІОН 18:30 БАВАРІЯ _:_ АЙНТРАХТ 20:30 АРМІНІЯ _:_ БАЄР



Таблиця Бундесліги після 6 турів

flashscore.ua

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання