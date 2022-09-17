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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 7-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 7-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Фото: Associated Press

16 - 18 вересня відбудуться ігри сьомого туру німецької Бундесліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

Новий тур німецької Бундесліги відкрився в п'ятницю, 16 вересня, протистоянням "Майнца" та "Герти".

Мюнхенська "Баварія" після перемоги над "Барселоною" (2:0) у Лізі чемпіонів у внутрішній першості зустрічатиметься на виїзді з "Аусбургом".

Суперник донецького "Шахтаря" у найпрестижнішому єврокубку - РБ "Лейпциг" - визначить сильнішого з "Боруссією" Менхенгладбах.

  • Після шести турів на вершині таблиці Бундесліги "Уніон" Берлін з 14 очками. Його переслідують "Фрайбург" (13 очок) та "Баварія", "Гоффенгайм" і "Боруссія" Д (12 очок).
  • Поєдинки 8-го туру Бундесліги відбудуться 30 вересня - 2 жовтня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
П'ятниця, 16 вересня
21:30 МАЙНЦ   1:1   ГЕРТА
Субота, 17 вересня
16:30 АУГСБУРГ   _:_   БАВАРІЯ
16:30 БАЄР   _:_   ВЕРДЕР
16:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   ШАЛЬКЕ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   АЙНТРАХТ
19:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
Неділя, 18 вересня
16:30 УНІОН   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
18:30 БОХУМ   _:_   КЕЛЬН
20:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   ФРАЙБУРГ


Таблиця Бундесліги після 6 туру

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