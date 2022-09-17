Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 7-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

16 - 18 вересня відбудуться ігри сьомого туру німецької Бундесліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.
Новий тур німецької Бундесліги відкрився в п'ятницю, 16 вересня, протистоянням "Майнца" та "Герти".
Мюнхенська "Баварія" після перемоги над "Барселоною" (2:0) у Лізі чемпіонів у внутрішній першості зустрічатиметься на виїзді з "Аусбургом".
Суперник донецького "Шахтаря" у найпрестижнішому єврокубку - РБ "Лейпциг" - визначить сильнішого з "Боруссією" Менхенгладбах.
- Після шести турів на вершині таблиці Бундесліги "Уніон" Берлін з 14 очками. Його переслідують "Фрайбург" (13 очок) та "Баварія", "Гоффенгайм" і "Боруссія" Д (12 очок).
- Поєдинки 8-го туру Бундесліги відбудуться 30 вересня - 2 жовтня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
|П'ятниця, 16 вересня
|21:30
|МАЙНЦ
|1:1
|ГЕРТА
|Субота, 17 вересня
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|БАВАРІЯ
|16:30
|БАЄР
|_:_
|ВЕРДЕР
|16:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ШАЛЬКЕ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|19:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|Неділя, 18 вересня
|16:30
|УНІОН
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|18:30
|БОХУМ
|_:_
|КЕЛЬН
|20:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
Таблиця Бундесліги після 6 туру
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