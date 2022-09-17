Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 7-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

16 - 18 вересня відбудуться ігри сьомого туру німецької Бундесліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

Новий тур німецької Бундесліги відкрився в п'ятницю, 16 вересня, протистоянням "Майнца" та "Герти".

Мюнхенська "Баварія" після перемоги над "Барселоною" (2:0) у Лізі чемпіонів у внутрішній першості зустрічатиметься на виїзді з "Аусбургом".

Суперник донецького "Шахтаря" у найпрестижнішому єврокубку - РБ "Лейпциг" - визначить сильнішого з "Боруссією" Менхенгладбах.

Після шести турів на вершині таблиці Бундесліги "Уніон" Берлін з 14 очками. Його переслідують "Фрайбург" (13 очок) та "Баварія", "Гоффенгайм" і "Боруссія" Д (12 очок).

Поєдинки 8-го туру Бундесліги відбудуться 30 вересня - 2 жовтня.

Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР П'ятниця, 16 вересня 21:30 МАЙНЦ 1:1 ГЕРТА Субота, 17 вересня 16:30 АУГСБУРГ _:_ БАВАРІЯ 16:30 БАЄР _:_ ВЕРДЕР 16:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД _:_ ШАЛЬКЕ 16:30 ШТУТГАРТ _:_ АЙНТРАХТ 19:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ Неділя, 18 вересня 16:30 УНІОН _:_ ВОЛЬФСБУРГ 18:30 БОХУМ _:_ КЕЛЬН 20:30 ГОФФЕНГАЙМ _:_ ФРАЙБУРГ



Таблиця Бундесліги після 6 туру

Читайте також:

АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 8-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Ліга конференцій онлайн: результати матчів 2-го туру групового етапу

Ліга Європи онлайн: результати матчів 2-го туру групового етапу