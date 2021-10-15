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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 8-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 8-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Associated Press

Ігри заплановані від 15-го до 17 жовтня.

15-17 жовтня відбудуться матчі 8-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22. У центральному поєдинку поміряються силами лідери чемпіонату - мюнхенська "Баварія" та леверкузенський "Баєр".

  • Після семи турів лідирують в чемпіонаті "Баварія" та "Баєр". В обох - по 16 очок. Третю та четверту сходинки між собою розподіляють "Боруссія" Дортмунд та "Фрайбург" - по 15 балів.
  • Поєдинки 9-го туру Бундесліги відбудуться 22-24 жовтня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
П'ятниця, 15 жовтня
21:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   КЕЛЬН
Субота, 16 жовтня
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   ГЕРТА
16:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   МАЙНЦ
16:30 ГРОЙТЕР ФЮРТ   _:_   БОХУМ
16:30 УНІОН   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
19:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   ШТУТГАРТ
Неділя, 17 жовтня
16:30 БАЄР   _:_   БАВАРІЯ
18:30 АУГСБУРГ   _:_   АРМІНІЯ
           


Таблиця Бундесліги після 7 турів

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