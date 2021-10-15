Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 8-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Ігри заплановані від 15-го до 17 жовтня.
15-17 жовтня відбудуться матчі 8-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22. У центральному поєдинку поміряються силами лідери чемпіонату - мюнхенська "Баварія" та леверкузенський "Баєр".
- Після семи турів лідирують в чемпіонаті "Баварія" та "Баєр". В обох - по 16 очок. Третю та четверту сходинки між собою розподіляють "Боруссія" Дортмунд та "Фрайбург" - по 15 балів.
- Поєдинки 9-го туру Бундесліги відбудуться 22-24 жовтня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
|П'ятниця, 15 жовтня
|21:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|КЕЛЬН
|Субота, 16 жовтня
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ГЕРТА
|16:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|МАЙНЦ
|16:30
|ГРОЙТЕР ФЮРТ
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|УНІОН
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|19:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|Неділя, 17 жовтня
|16:30
|БАЄР
|_:_
|БАВАРІЯ
|18:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|АРМІНІЯ