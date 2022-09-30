Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 8-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

У п'ятницю, 30 вересня, розпочнеться 8-й тур німецької Бундесліги сезону-2022/23.

Його одразу відкриє центральний поєдинок туру, в якому зійдуться "Баварія" та леверкузенський "Баєр". Зустріч відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені. Зазначимо, що перед цим мюнхенці не змогли виграти чотири матчі поспіль у Бундеслізі.

Суперник донецького "Шахтаря" на груповій стадії Ліги чемпіонів, РБ "Лейпциг", 1 жовтня прийматиме аутсайдера першості - "Бохум" українського футболіста-зрадника Івана Ордеця.

Після семи турів таблицю Бундесліги несподівано очолює берлінський "Уніон" з 17 очками. Його переслідують "Боруссія" Дортмунд (15), "Фрайбург" (14), "Гоффенгайм" (13), "Баварія" (12) та "Боруссія" Менхенгладбах (12).

Поєдинки 9-го туру Бундесліги відбудуться 7 - 9 жовтня.

Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР П'ятниця, 30 вересня 21:30 БАВАРІЯ _:_ БАЄР Субота, 1 жовтня 16:30 АЙНТРАХТ _:_ УНІОН 16:30 ВОЛЬФСБУРГ _:_ ШТУТГАРТ 16:30 КЕЛЬН _:_ БОРУССІЯ ДОРТМУНД 16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ БОХУМ 16:30 ФРАЙБУРГ _:_ МАЙНЦ 19:30 ВЕРДЕР _:_ БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ Неділя, 2 жовтня 16:30 ГЕРТА _:_ ГОФФЕНГАЙМ 18:30 ШАЛЬКЕ _:_ АУГСБУРГ



Таблиця Бундесліги після 7 туру

Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 7-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу