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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 8-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 8-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Фото: Associated Press

30 вересня - 2 жовтня відбудуться ігри восьмого туру німецької Бундесліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У п'ятницю, 30 вересня, розпочнеться 8-й тур німецької Бундесліги сезону-2022/23.

Його одразу відкриє центральний поєдинок туру, в якому зійдуться "Баварія" та леверкузенський "Баєр". Зустріч відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені. Зазначимо, що перед цим мюнхенці не змогли виграти чотири матчі поспіль у Бундеслізі.

Суперник донецького "Шахтаря" на груповій стадії Ліги чемпіонів, РБ "Лейпциг", 1 жовтня прийматиме аутсайдера першості - "Бохум" українського футболіста-зрадника Івана Ордеця.

  • Після семи турів таблицю Бундесліги несподівано очолює берлінський "Уніон" з 17 очками. Його переслідують "Боруссія" Дортмунд (15), "Фрайбург" (14), "Гоффенгайм" (13), "Баварія" (12) та "Боруссія" Менхенгладбах (12).
  • Поєдинки 9-го туру Бундесліги відбудуться 7 - 9 жовтня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
П'ятниця, 30 вересня
21:30 БАВАРІЯ   _:_   БАЄР
Субота, 1 жовтня
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   УНІОН
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   ШТУТГАРТ
16:30 КЕЛЬН   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   БОХУМ
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   МАЙНЦ
19:30 ВЕРДЕР   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
Неділя, 2 жовтня
16:30 ГЕРТА   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
18:30 ШАЛЬКЕ   _:_   АУГСБУРГ


Таблиця Бундесліги після 7 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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