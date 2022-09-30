Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 8-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

30 вересня - 2 жовтня відбудуться ігри восьмого туру німецької Бундесліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.
У п'ятницю, 30 вересня, розпочнеться 8-й тур німецької Бундесліги сезону-2022/23.
Його одразу відкриє центральний поєдинок туру, в якому зійдуться "Баварія" та леверкузенський "Баєр". Зустріч відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені. Зазначимо, що перед цим мюнхенці не змогли виграти чотири матчі поспіль у Бундеслізі.
Суперник донецького "Шахтаря" на груповій стадії Ліги чемпіонів, РБ "Лейпциг", 1 жовтня прийматиме аутсайдера першості - "Бохум" українського футболіста-зрадника Івана Ордеця.
- Після семи турів таблицю Бундесліги несподівано очолює берлінський "Уніон" з 17 очками. Його переслідують "Боруссія" Дортмунд (15), "Фрайбург" (14), "Гоффенгайм" (13), "Баварія" (12) та "Боруссія" Менхенгладбах (12).
- Поєдинки 9-го туру Бундесліги відбудуться 7 - 9 жовтня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 27 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Шальке" і "Вердер".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
|П'ятниця, 30 вересня
|21:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|БАЄР
|Субота, 1 жовтня
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|УНІОН
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|16:30
|КЕЛЬН
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|МАЙНЦ
|19:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|Неділя, 2 жовтня
|16:30
|ГЕРТА
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|18:30
|ШАЛЬКЕ
|_:_
|АУГСБУРГ
Таблиця Бундесліги після 7 туру
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