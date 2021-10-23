Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 9-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Поєдинки будуть зіграні протягом трьох днів.
22-24 жовтня відбудуться матчі 9-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.
- Після восьми турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (19 очок). Мюнхенців переслідує "Боруссія" Дортмунд (18 балів). Третю та четверту сходинки між собою розподіляють "Баєр" і "Фрайбург" - в обох по 16 пунктів.
- Поєдинки 10-го туру Бундесліги відбудуться 29-31 жовтня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
|П'ятниця, 22 жовтня
|21:30
|МАЙНЦ
|4:1
|АУГСБУРГ
|Субота, 23 жовтня
|16:30
|АРМІНІЯ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|16:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|ГРОЙТЕР ФЮРТ
|19:30
|ГЕРТА
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|Неділя, 24 жовтня
|16:30
|КЕЛЬН
|_:_
|БАЄР
|18:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|УНІОН
|20:30
|БОХУМ
|_:_
|АЙНТРАХТ