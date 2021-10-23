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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 9-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 9-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Поєдинки будуть зіграні протягом трьох днів.

22-24 жовтня відбудуться матчі 9-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.

  • Після восьми турів лідирує в чемпіонаті "Баварія" (19 очок). Мюнхенців переслідує "Боруссія" Дортмунд (18 балів). Третю та четверту сходинки між собою розподіляють "Баєр" і "Фрайбург" - в обох по 16 пунктів.
  • Поєдинки 10-го туру Бундесліги відбудуться 29-31 жовтня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
П'ятниця, 22 жовтня
21:30 МАЙНЦ   4:1   АУГСБУРГ
Субота, 23 жовтня
16:30 АРМІНІЯ   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
16:30 БАВАРІЯ   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   ФРАЙБУРГ
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   ГРОЙТЕР ФЮРТ
19:30 ГЕРТА   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
Неділя, 24 жовтня
16:30 КЕЛЬН   _:_   БАЄР
18:30 ШТУТГАРТ   _:_   УНІОН
20:30 БОХУМ   _:_   АЙНТРАХТ
           


Таблиця Бундесліги після 8 турів

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