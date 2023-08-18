Бундесліга: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату Німеччини з футболу

18 – 20 серпня відбудуться матчі стартового туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

У поєдинку-відкритті чинний чемпіон країни "Баварія" на виїзді зіграє проти "Вердера".

У суботу в центральному матчі туру зійдуться "Баєр" і "РБ Лейпциг", який нещодавно розгромив "Баварію" в Суперкубку Німеччини.

Того ж дня дортмундська "Боруссія" розпочне новий сезон домашньою грою з "Кельном".

Завершиться тур у неділю поєдинками "Уніон" – "Майнц" і "Айнтрахт" – "Дармштадт".

Матчі 2-го туру Бундесліги відбудуться 25 – 27 серпня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24

1 ТУР П'ятниця, 18 серпня 21:30 ВЕРДЕР _:_ БАВАРІЯ Субота, 19 серпня 16:30 АУГСБУРГ _:_ БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ 16:30 БАЄР _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ 16:30 ВОЛЬФСБУРГ _:_ ГАЙДЕНГАЙМ 16:30 ГОФФЕНГАЙМ _:_ ФРАЙБУРГ 16:30 ШТУТГАРТ _:_ БОХУМ 19:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД _:_ КЕЛЬН Неділя, 20 серпня 16:30 УНІОН _:_ МАЙНЦ 18:30 АЙНТРАХТ _:_ ДАРМШТАДТ

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