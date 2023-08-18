Бундесліга: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату Німеччини з футболу

Новий розіграш німецької першості розпочнеться 18 серпня поєдинком "Вердер" – "Баварія".
18 – 20 серпня відбудуться матчі стартового туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.
У поєдинку-відкритті чинний чемпіон країни "Баварія" на виїзді зіграє проти "Вердера".
У суботу в центральному матчі туру зійдуться "Баєр" і "РБ Лейпциг", який нещодавно розгромив "Баварію" в Суперкубку Німеччини.
Того ж дня дортмундська "Боруссія" розпочне новий сезон домашньою грою з "Кельном".
Завершиться тур у неділю поєдинками "Уніон" – "Майнц" і "Айнтрахт" – "Дармштадт".
- Матчі 2-го туру Бундесліги відбудуться 25 – 27 серпня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР
|П'ятниця, 18 серпня
|21:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|БАВАРІЯ
|Субота, 19 серпня
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|16:30
|БАЄР
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|ГАЙДЕНГАЙМ
|16:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|БОХУМ
|19:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|КЕЛЬН
|Неділя, 20 серпня
|16:30
|УНІОН
|_:_
|МАЙНЦ
|18:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ДАРМШТАДТ
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