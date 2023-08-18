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Бундесліга: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату Німеччини з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Бундесліга: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату Німеччини з футболу

Зірковий новачок "Баварії" Гаррі Кейн / Фото: Associated Press

Новий розіграш німецької першості розпочнеться 18 серпня поєдинком "Вердер" – "Баварія".

18 – 20 серпня відбудуться матчі стартового туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

У поєдинку-відкритті чинний чемпіон країни "Баварія" на виїзді зіграє проти "Вердера".

У суботу в центральному матчі туру зійдуться "Баєр" і "РБ Лейпциг", який нещодавно розгромив "Баварію" в Суперкубку Німеччини.

Того ж дня дортмундська "Боруссія" розпочне новий сезон домашньою грою з "Кельном".

Завершиться тур у неділю поєдинками "Уніон" – "Майнц" і "Айнтрахт" – "Дармштадт".

  • Матчі 2-го туру Бундесліги відбудуться 25 – 27 серпня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР
П'ятниця, 18 серпня
21:30 ВЕРДЕР   _:_   БАВАРІЯ
Субота, 19 серпня
16:30 АУГСБУРГ   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
16:30 БАЄР   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   ГАЙДЕНГАЙМ
16:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   ФРАЙБУРГ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   БОХУМ
19:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   КЕЛЬН
Неділя, 20 серпня
16:30 УНІОН   _:_   МАЙНЦ
18:30 АЙНТРАХТ   _:_   ДАРМШТАДТ

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Дата публікації
Перегляди
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