Бундесліга: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату Німеччини з футболу

Поєдинки відбудуться від 23 до 25 серпня.

23-25 серпня будуть зіграні матчі першого туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

У поєдинку-відкритті у п'ятницю чинний чемпіон, леверкузенський "Баєр", на виїзді побореться з "Боруссією" Менхенгладбах.

На суботу заплановано шість зустрічей, зокрема "РБ Лейпциг" прийме "Бохум", "Штутгарт" завітає в гості до "Фрайбурга", а дортмундська "Боруссія" в дебютному матчі під керівництвом Нурі Шахіна вдома зустрінеться з "Айнтрахтом".

Завершиться тур двома поєдинками в неділю. Мюнхенська "Баварія" на чолі з новим головним тренером Венсаном Компані гостюватиме у "Вольфсбурга".

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25

1 ТУР П'ятниця, 23 серпня 21:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ _:_ БАЄР Субота, 24 серпня 16:30 АУГСБУРГ _:_ ВЕРДЕР 16:30 ГОФФЕНГАЙМ _:_ ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ 16:30 МАЙНЦ _:_ УНІОН 16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ БОХУМ 16:30 ФРАЙБУРГ _:_ ШТУТГАРТ 19:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД _:_ АЙНТРАХТ Неділя, 25 серпня 16:30 ВОЛЬФСБУРГ _:_ БАВАРІЯ 18:30 САНКТ-ПАУЛІ _:_ ГАЙДЕНГАЙМ

Читайте також:

Ла Ліга: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Іспанії з футболу

Кривбас – Бетіс: де дивитися і ставки букмекерів на матч кваліфікації Ліги конференцій

Кубок України з футболу: розклад і результати матчів третього попереднього етапу