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Бундесліга: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату Німеччини з футболу

Бундесліга: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату Німеччини з футболу

Головний тренер "Баварії" Венсан Компані / Фото: Associated Press

Поєдинки відбудуться від 23 до 25 серпня.

23-25 серпня будуть зіграні матчі першого туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

У поєдинку-відкритті у п'ятницю чинний чемпіон, леверкузенський "Баєр", на виїзді побореться з "Боруссією" Менхенгладбах.

На суботу заплановано шість зустрічей, зокрема "РБ Лейпциг" прийме "Бохум", "Штутгарт" завітає в гості до "Фрайбурга", а дортмундська "Боруссія" в дебютному матчі під керівництвом Нурі Шахіна вдома зустрінеться з "Айнтрахтом".

Завершиться тур двома поєдинками в неділю. Мюнхенська "Баварія" на чолі з новим головним тренером Венсаном Компані гостюватиме у "Вольфсбурга".

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
1 ТУР
П'ятниця, 23 серпня
21:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   БАЄР
Субота, 24 серпня
16:30 АУГСБУРГ   _:_   ВЕРДЕР
16:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ
16:30 МАЙНЦ   _:_   УНІОН
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   БОХУМ
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   ШТУТГАРТ
19:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   АЙНТРАХТ
Неділя, 25 серпня
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   БАВАРІЯ
18:30 САНКТ-ПАУЛІ   _:_   ГАЙДЕНГАЙМ

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