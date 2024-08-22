Бундесліга: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату Німеччини з футболу

Поєдинки відбудуться від 23 до 25 серпня.
23-25 серпня будуть зіграні матчі першого туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.
У поєдинку-відкритті у п'ятницю чинний чемпіон, леверкузенський "Баєр", на виїзді побореться з "Боруссією" Менхенгладбах.
На суботу заплановано шість зустрічей, зокрема "РБ Лейпциг" прийме "Бохум", "Штутгарт" завітає в гості до "Фрайбурга", а дортмундська "Боруссія" в дебютному матчі під керівництвом Нурі Шахіна вдома зустрінеться з "Айнтрахтом".
Завершиться тур двома поєдинками в неділю. Мюнхенська "Баварія" на чолі з новим головним тренером Венсаном Компані гостюватиме у "Вольфсбурга".
Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
1 ТУР
|П'ятниця, 23 серпня
|21:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|БАЄР
|Субота, 24 серпня
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|ВЕРДЕР
|16:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|УНІОН
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|19:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|АЙНТРАХТ
|Неділя, 25 серпня
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|БАВАРІЯ
|18:30
|САНКТ-ПАУЛІ
|_:_
|ГАЙДЕНГАЙМ
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