Бундесліга: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

У центральному поєдинку туру "Боруссія" Дортмунд прийматиме "Баварію".
3 – 5 листопада відбудуться матчі 10-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Дармштадт" – "Бохум".
У суботу лідер чемпіонату "Баєр" на виїзді зіграє з "Гоффенгаймом", "РБ Лейпциг" в гостях зійдеться з "Майнцом", а в центральному поєдинку туру сильнішого з'ясовуватимуть дортмундська "Боруссія" та "Баварія", яка посеред тижня сенсаційно програла третьоліговому "Саарбрюккену" та вилетіла з Кубка Німеччини.
Завершиться тур у неділю поєдинками "Вольфсбург" – "Вердер" і "Гайденгайм" – "Штутгарт".
- Після 9-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (25 очок). На другому місці – "Баварія" (23 бали). Далі йдуть "Штутгарт" та "Боруссія" Дортмунд, які набрали по 21 пункту.
- Матчі 11-го туру Бундесліги відбудуться 10 – 12 листопада.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
|П'ятниця, 3 листопада
|21:30
|ДАРМШТАДТ
|_:_
|БОХУМ
|Субота, 4 листопада
|16:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|БАЄР
|16:30
|КЕЛЬН
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|16:30
|УНІОН
|_:_
|АЙНТРАХТ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|19:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|БАВАРІЯ
|Неділя, 5 листопада
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|ВЕРДЕР
|18:30
|ГАЙДЕНГАЙМ
|_:_
|ШТУТГАРТ
Таблиця Бундесліги після 9-го туру
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