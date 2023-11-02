Бундесліга: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

3 – 5 листопада відбудуться матчі 10-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Дармштадт" – "Бохум".

У суботу лідер чемпіонату "Баєр" на виїзді зіграє з "Гоффенгаймом", "РБ Лейпциг" в гостях зійдеться з "Майнцом", а в центральному поєдинку туру сильнішого з'ясовуватимуть дортмундська "Боруссія" та "Баварія", яка посеред тижня сенсаційно програла третьоліговому "Саарбрюккену" та вилетіла з Кубка Німеччини.

Завершиться тур у неділю поєдинками "Вольфсбург" – "Вердер" і "Гайденгайм" – "Штутгарт".

Після 9-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (25 очок). На другому місці – "Баварія" (23 бали). Далі йдуть "Штутгарт" та "Боруссія" Дортмунд, які набрали по 21 пункту.

Матчі 11-го туру Бундесліги відбудуться 10 – 12 листопада.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".

Таблиця Бундесліги після 9-го туру

Таблиця Бундесліги після 9-го туру / Фото: flashscore.ua

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