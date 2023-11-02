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Бундесліга: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Бундесліга: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

"Боруссія" Дортмунд – "Баварія" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру "Боруссія" Дортмунд прийматиме "Баварію".

3 – 5 листопада відбудуться матчі 10-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Дармштадт" – "Бохум".

У суботу лідер чемпіонату "Баєр" на виїзді зіграє з "Гоффенгаймом", "РБ Лейпциг" в гостях зійдеться з "Майнцом", а в центральному поєдинку туру сильнішого з'ясовуватимуть дортмундська "Боруссія" та "Баварія", яка посеред тижня сенсаційно програла третьоліговому "Саарбрюккену" та вилетіла з Кубка Німеччини.

Завершиться тур у неділю поєдинками "Вольфсбург" – "Вердер" і "Гайденгайм" – "Штутгарт".

  • Після 9-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (25 очок). На другому місці – "Баварія" (23 бали). Далі йдуть "Штутгарт" та "Боруссія" Дортмунд, які набрали по 21 пункту.
  • Матчі 11-го туру Бундесліги відбудуться 10 – 12 листопада.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
П'ятниця, 3 листопада
21:30 ДАРМШТАДТ   _:_   БОХУМ
Субота, 4 листопада
16:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   БАЄР
16:30 КЕЛЬН   _:_   АУГСБУРГ
16:30 МАЙНЦ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
16:30 УНІОН   _:_   АЙНТРАХТ
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
19:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   БАВАРІЯ
Неділя, 5 листопада
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   ВЕРДЕР
18:30 ГАЙДЕНГАЙМ   _:_   ШТУТГАРТ

Таблиця Бундесліги після 9-го туру

Таблиця Бундесліги після 9-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 9-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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