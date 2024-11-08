Бундесліга: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Лідирує у чемпіонаті "Баварія", яка випереджає "РБ Лейпциг" на три очки.

8-10 листопада відбудуться матчі десятого туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Уніоном" та "Фрайбургом".

У суботу чинний чемпіон "Баєр" позмагається з "Бохумом", дортмундська "Боруссія" зустрінеться з "Майнцом", лідер чемпіонату "Баварія" протистоятиме новачку елітного дивізіону "Санкт-Паулі", а "РБ Лейпциг" зіграє з "Боруссією" Менхенгладбах.

Завершиться тур трьома поєдинками в неділю, зокрема дуеллю "Штутгарта" і "Айнтрахта".

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Таблиця Бундесліги після 9-го туру

Таблиця Бундесліги після 9-го туру / Фото: flashscore.ua

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