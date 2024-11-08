Бундесліга: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Лідирує у чемпіонаті "Баварія", яка випереджає "РБ Лейпциг" на три очки.
8-10 листопада відбудуться матчі десятого туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Уніоном" та "Фрайбургом".
У суботу чинний чемпіон "Баєр" позмагається з "Бохумом", дортмундська "Боруссія" зустрінеться з "Майнцом", лідер чемпіонату "Баварія" протистоятиме новачку елітного дивізіону "Санкт-Паулі", а "РБ Лейпциг" зіграє з "Боруссією" Менхенгладбах.
Завершиться тур трьома поєдинками в неділю, зокрема дуеллю "Штутгарта" і "Айнтрахта".
Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
|П'ятниця, 8 листопада
|21:30
|УНІОН
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|Субота, 9 листопада
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|БАЄР
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|16:30
|САНКТ-ПАУЛІ
|_:_
|БАВАРІЯ
|19:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|Неділя, 10 листопада
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|18:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|20:30
|ГАЙДЕНГАЙМ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
Таблиця Бундесліги після 9-го туру
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