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Бундесліга: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

"Баварія" / Фото: Associated Press

Лідирує у чемпіонаті "Баварія", яка випереджає "РБ Лейпциг" на три очки.

8-10 листопада відбудуться матчі десятого туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Уніоном" та "Фрайбургом".

У суботу чинний чемпіон "Баєр" позмагається з "Бохумом", дортмундська "Боруссія" зустрінеться з "Майнцом", лідер чемпіонату "Баварія" протистоятиме новачку елітного дивізіону "Санкт-Паулі", а "РБ Лейпциг" зіграє з "Боруссією" Менхенгладбах.

Завершиться тур трьома поєдинками в неділю, зокрема дуеллю "Штутгарта" і "Айнтрахта".

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
П'ятниця, 8 листопада
21:30 УНІОН   _:_   ФРАЙБУРГ
Субота, 9 листопада
16:30 БОХУМ   _:_   БАЄР
16:30 ВЕРДЕР   _:_   ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ
16:30 МАЙНЦ   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
16:30 САНКТ-ПАУЛІ   _:_   БАВАРІЯ
19:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
Неділя, 10 листопада
16:30 АУГСБУРГ   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
18:30 ШТУТГАРТ   _:_   АЙНТРАХТ
20:30 ГАЙДЕНГАЙМ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ

Таблиця Бундесліги після 9-го туру

Таблиця Бундесліги після 9-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 9-го туру / Фото: flashscore.ua

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