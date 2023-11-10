Бундесліга: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

У центральному поєдинку туру лідер чемпіонату "Баєр" прийматиме "Уніон".
10 – 12 листопада відбудуться матчі 11-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Боруссія" Менхенгладбах – "Вольфсбург".
У суботу чинний чемпіон "Баварія" прийме "Гайденгайм", а "Штутгарт" позмагається з дортмундською "Боруссією".
Завершиться тур у неділю: "Баєр" прийматиме "Уніон", а "РБ Лейпциг" зіграє з "Фрайбургом".
- Після 10-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (28 очок). На другому місці – "Баварія" (26 балів). Далі йдуть "Штутгарт" та "Боруссія" Дортмунд, які набрали по 21 пункту.
- Матчі 12-го туру Бундесліги відбудуться після міжнародної паузи, 24 – 26 листопада.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
|П'ятниця, 10 листопада
|21:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|Субота, 11 листопада
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|16:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|ГАЙДЕНГАЙМ
|16:30
|ДАРМШТАДТ
|_:_
|МАЙНЦ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|19:30
|БОХУМ
|_:_
|КЕЛЬН
|Неділя, 12 листопада
|16:30
|БАЄР
|_:_
|УНІОН
|18:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|АЙНТРАХТ
|20:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
Таблиця Бундесліги після 10-го туру
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