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Бундесліга: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Бундесліга: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Нападник "Баварії" Гаррі Кейн / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру лідер чемпіонату "Баєр" прийматиме "Уніон".

10 – 12 листопада відбудуться матчі 11-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Боруссія" Менхенгладбах – "Вольфсбург".

У суботу чинний чемпіон "Баварія" прийме "Гайденгайм", а "Штутгарт" позмагається з дортмундською "Боруссією".

Завершиться тур у неділю: "Баєр" прийматиме "Уніон", а "РБ Лейпциг" зіграє з "Фрайбургом".

  • Після 10-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (28 очок). На другому місці – "Баварія" (26 балів). Далі йдуть "Штутгарт" та "Боруссія" Дортмунд, які набрали по 21 пункту.
  • Матчі 12-го туру Бундесліги відбудуться після міжнародної паузи, 24 – 26 листопада.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
П'ятниця, 10 листопада
21:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
Субота, 11 листопада
16:30 АУГСБУРГ   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
16:30 БАВАРІЯ   _:_   ГАЙДЕНГАЙМ
16:30 ДАРМШТАДТ   _:_   МАЙНЦ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
19:30 БОХУМ   _:_   КЕЛЬН
Неділя, 12 листопада
16:30 БАЄР   _:_   УНІОН
18:30 ВЕРДЕР   _:_   АЙНТРАХТ
20:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   ФРАЙБУРГ

Таблиця Бундесліги після 10-го туру

Таблиця Бундесліги після 10-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 10-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
58
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