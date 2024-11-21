Бундесліга: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

22-24 листопада відбудуться матчі одинадцятого туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому поточний лідер чемпіонату "Баварія" прийматиме "Аугсбург".

У суботу чинний чемпіон "Баєр" вдома зустрінеться з "Гайденгаймом", дортмундська "Боруссія" на своєму полі позмагається з "Фрайбургом", "РБ Лейпциг" завітає у гості до "Гоффенгайма", "Штутгарт" прийме "Бохум", а "Айнтрахт" у рідних стінах зіграє проти "Вердера".

Завершиится тур у неділю поєдинками "Гольштайн Кіль" – "Майнц" та "Боруссія" Менхенгладбах – "Санкт-Паулі".

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Таблиця Бундесліги після 10-го туру

Таблиця Бундесліги після 10-го туру / Фото: flashscore.ua

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