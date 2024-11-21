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Бундесліга: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

"Баварія" / Фото: Associated Press

Лідирувати у німецькій першості продовжує "Баварія".

22-24 листопада відбудуться матчі одинадцятого туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому поточний лідер чемпіонату "Баварія" прийматиме "Аугсбург".

У суботу чинний чемпіон "Баєр" вдома зустрінеться з "Гайденгаймом", дортмундська "Боруссія" на своєму полі позмагається з "Фрайбургом", "РБ Лейпциг" завітає у гості до "Гоффенгайма", "Штутгарт" прийме "Бохум", а "Айнтрахт" у рідних стінах зіграє проти "Вердера".

Завершиится тур у неділю поєдинками "Гольштайн Кіль" – "Майнц" та "Боруссія" Менхенгладбах – "Санкт-Паулі".

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
П'ятниця, 22 листопада
21:30 БАВАРІЯ   _:_   АУГСБУРГ
Субота, 23 листопада
16:30 БАЄР   _:_   ГАЙДЕНГАЙМ
16:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   ФРАЙБУРГ
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   УНІОН
16:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   БОХУМ
19:30 АЙНТРАХТ   _:_   ВЕРДЕР
Неділя, 24 листопада
16:30 ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ   _:_   МАЙНЦ
18:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   САНКТ-ПАУЛІ

Таблиця Бундесліги після 10-го туру

Таблиця Бундесліги після 10-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 10-го туру / Фото: flashscore.ua

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