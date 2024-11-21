Бундесліга: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Лідирувати у німецькій першості продовжує "Баварія".
22-24 листопада відбудуться матчі одинадцятого туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому поточний лідер чемпіонату "Баварія" прийматиме "Аугсбург".
У суботу чинний чемпіон "Баєр" вдома зустрінеться з "Гайденгаймом", дортмундська "Боруссія" на своєму полі позмагається з "Фрайбургом", "РБ Лейпциг" завітає у гості до "Гоффенгайма", "Штутгарт" прийме "Бохум", а "Айнтрахт" у рідних стінах зіграє проти "Вердера".
Завершиится тур у неділю поєдинками "Гольштайн Кіль" – "Майнц" та "Боруссія" Менхенгладбах – "Санкт-Паулі".
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|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
|П'ятниця, 22 листопада
|21:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|АУГСБУРГ
|Субота, 23 листопада
|16:30
|БАЄР
|_:_
|ГАЙДЕНГАЙМ
|16:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|УНІОН
|16:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|БОХУМ
|19:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ВЕРДЕР
|Неділя, 24 листопада
|16:30
|ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ
|_:_
|МАЙНЦ
|18:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|САНКТ-ПАУЛІ
Таблиця Бундесліги після 10-го туру
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