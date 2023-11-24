Бундесліга: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

24 – 26 листопада відбудуться матчі 12-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Програма туру розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Кельн" – "Баварія".

У суботу в дербі зустрінуться "Боруссія" Дортмунд і "Боруссія" Менхенгладбах, лідер чемпіонату "Баєр" на виїзді зіграє проти "Вердера", а "РБ Лейпциг" приїде в гості до "Вольфсбурга".

Завершиться тур двома матчами в неділю: "Гайденгайм" – "Бохум" і "Гоффенгайм" – "Майнц".

Після 11-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (31 очко). На другому місці – "Баварія" (29 балів). Далі йдуть "Штутгарт" (24) та "РБ Лейпциг" (23).

Матчі 13-го туру Бундесліги відбудуться 1 – 3 грудня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".

Таблиця Бундесліги після 11-го туру

Таблиця Бундесліги після 11-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Ла Ліга: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Плейоф відбору до Євро-2024: результати жеребкування, всі пари та турнірна сітка

УПЛ: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця