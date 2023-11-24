Бундесліга: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Турнірну таблицю німецької першості продовжує очолювати леверкузенський "Баєр".
24 – 26 листопада відбудуться матчі 12-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.
Програма туру розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Кельн" – "Баварія".
У суботу в дербі зустрінуться "Боруссія" Дортмунд і "Боруссія" Менхенгладбах, лідер чемпіонату "Баєр" на виїзді зіграє проти "Вердера", а "РБ Лейпциг" приїде в гості до "Вольфсбурга".
Завершиться тур двома матчами в неділю: "Гайденгайм" – "Бохум" і "Гоффенгайм" – "Майнц".
- Після 11-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (31 очко). На другому місці – "Баварія" (29 балів). Далі йдуть "Штутгарт" (24) та "РБ Лейпциг" (23).
- Матчі 13-го туру Бундесліги відбудуться 1 – 3 грудня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
|П'ятниця, 24 листопада
|21:30
|КЕЛЬН
|_:_
|БАВАРІЯ
|Субота, 25 листопада
|16:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|БАЄР
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|16:30
|УНІОН
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|ДАРМШТАДТ
|19:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|Неділя, 26 листопада
|16:30
|ГАЙДЕНГАЙМ
|_:_
|БОХУМ
|18:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|МАЙНЦ
Таблиця Бундесліги після 11-го туру
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