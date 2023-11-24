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Бундесліга: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Бундесліга: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Головний тренер "Баєра" Хабі Алонсо / Фото: Associated Press

Турнірну таблицю німецької першості продовжує очолювати леверкузенський "Баєр".

24 – 26 листопада відбудуться матчі 12-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Програма туру розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Кельн" – "Баварія".

У суботу в дербі зустрінуться "Боруссія" Дортмунд і "Боруссія" Менхенгладбах, лідер чемпіонату "Баєр" на виїзді зіграє проти "Вердера", а "РБ Лейпциг" приїде в гості до "Вольфсбурга".

Завершиться тур двома матчами в неділю: "Гайденгайм" – "Бохум" і "Гоффенгайм" – "Майнц".

  • Після 11-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (31 очко). На другому місці – "Баварія" (29 балів). Далі йдуть "Штутгарт" (24) та "РБ Лейпциг" (23).
  • Матчі 13-го туру Бундесліги відбудуться 1 – 3 грудня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
П'ятниця, 24 листопада
21:30 КЕЛЬН   _:_   БАВАРІЯ
Субота, 25 листопада
16:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
16:30 ВЕРДЕР   _:_   БАЄР
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
16:30 УНІОН   _:_   АУГСБУРГ
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   ДАРМШТАДТ
19:30 АЙНТРАХТ   _:_   ШТУТГАРТ
Неділя, 26 листопада
16:30 ГАЙДЕНГАЙМ   _:_   БОХУМ
18:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   МАЙНЦ

Таблиця Бундесліги після 11-го туру

Таблиця Бундесліги після 11-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 11-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
37
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