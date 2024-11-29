Бундесліга: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Від 29 листопада до 1 грудня відбудуться матчі 12-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Санкт-Паулі" – "Гольштайн Кіль".

У суботу "РБ Лейпциг" позмагається з "Вольфсбургом", чинний чемпіон "Баєр" зустрінеться з "Уніоном", а в центральному матчі туру дортмундська "Боруссія" прийме лідера чемпіонату "Баварію".

Завершиться тур у неділю поєдинками "Майнц" – "Гоффенгайм" та "Гайденгайм" – "Айнтрахт".

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Таблиця Бундесліги після 11-го туру

Таблиця Бундесліги після 11-го туру / Фото: flashscore.ua

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