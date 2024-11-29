Бундесліга: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру дортмундська "Боруссія" прийме "Баварію".
Від 29 листопада до 1 грудня відбудуться матчі 12-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Санкт-Паулі" – "Гольштайн Кіль".
У суботу "РБ Лейпциг" позмагається з "Вольфсбургом", чинний чемпіон "Баєр" зустрінеться з "Уніоном", а в центральному матчі туру дортмундська "Боруссія" прийме лідера чемпіонату "Баварію".
Завершиться тур у неділю поєдинками "Майнц" – "Гоффенгайм" та "Гайденгайм" – "Айнтрахт".
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|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
|П'ятниця, 29 листопада
|21:30
|САНКТ-ПАУЛІ
|_:_
|ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ
|Субота, 30 листопада
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|ШТУТГАРТ
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|УНІОН
|_:_
|БАЄР
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|19:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|БАВАРІЯ
|Неділя, 1 грудня
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|18:30
|ГАЙДЕНГАЙМ
|_:_
|АЙНТРАХТ
Таблиця Бундесліги після 11-го туру
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