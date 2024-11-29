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Бундесліга: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

"Баварія" – "Боруссія" Дортмунд / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру дортмундська "Боруссія" прийме "Баварію".

Від 29 листопада до 1 грудня відбудуться матчі 12-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Санкт-Паулі" – "Гольштайн Кіль".

У суботу "РБ Лейпциг" позмагається з "Вольфсбургом", чинний чемпіон "Баєр" зустрінеться з "Уніоном", а в центральному матчі туру дортмундська "Боруссія" прийме лідера чемпіонату "Баварію".

Завершиться тур у неділю поєдинками "Майнц" – "Гоффенгайм" та "Гайденгайм" – "Айнтрахт".

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
П'ятниця, 29 листопада
21:30 САНКТ-ПАУЛІ   _:_   ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ
Субота, 30 листопада
16:30 АУГСБУРГ   _:_   БОХУМ
16:30 ВЕРДЕР   _:_   ШТУТГАРТ
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 УНІОН   _:_   БАЄР
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
19:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   БАВАРІЯ
Неділя, 1 грудня
16:30 МАЙНЦ   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
18:30 ГАЙДЕНГАЙМ   _:_   АЙНТРАХТ

Таблиця Бундесліги після 11-го туру

Таблиця Бундесліги після 11-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 11-го туру / Фото: flashscore.ua

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