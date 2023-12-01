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Бундесліга: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Бундесліга: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Фанати дортмундської "Боруссії" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку цього туру "Баєр" прийме дортмундську "Боруссію".

1 – 3 грудня відбудуться матчі 13-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Програма туру розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Дармштадт" – "Кельн".

У суботу чинний чемпіон "Баварія" вдома зіграє з "Уніоном", а "РБ Лейпциг" прийматиме "Гайденгайм".

Центральний матч туру буде зіграно в неділю – "Баєр" на своєму полі зійдеться з дортмундською "Боруссією".

  • Після 12-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (34 очки). На другому місці – "Баварія" (32 бали). Далі йдуть "Штутгарт" (27) та "Боруссія" Дортмунд (24).
  • Матчі 14-го туру Бундесліги відбудуться 8 – 10 грудня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
П'ятниця, 1 грудня
21:30 ДАРМШТАДТ   _:_   КЕЛЬН
Субота, 2 грудня
16:30 БАВАРІЯ   _:_   УНІОН
16:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
16:30 БОХУМ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   ГАЙДЕНГАЙМ
19:30 ШТУТГАРТ   _:_   ВЕРДЕР
Неділя, 3 грудня
16:30 МАЙНЦ   _:_   ФРАЙБУРГ
18:30 БАЄР   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
20:30 АУГСБУРГ   _:_   АЙНТРАХТ

Таблиця Бундесліги після 12-го туру

Таблиця Бундесліги після 12-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 12-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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