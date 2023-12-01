Бундесліга: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку цього туру "Баєр" прийме дортмундську "Боруссію".
1 – 3 грудня відбудуться матчі 13-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.
Програма туру розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Дармштадт" – "Кельн".
У суботу чинний чемпіон "Баварія" вдома зіграє з "Уніоном", а "РБ Лейпциг" прийматиме "Гайденгайм".
Центральний матч туру буде зіграно в неділю – "Баєр" на своєму полі зійдеться з дортмундською "Боруссією".
- Після 12-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (34 очки). На другому місці – "Баварія" (32 бали). Далі йдуть "Штутгарт" (27) та "Боруссія" Дортмунд (24).
- Матчі 14-го туру Бундесліги відбудуться 8 – 10 грудня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
|П'ятниця, 1 грудня
|21:30
|ДАРМШТАДТ
|_:_
|КЕЛЬН
|Субота, 2 грудня
|16:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|УНІОН
|16:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|ГАЙДЕНГАЙМ
|19:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|ВЕРДЕР
|Неділя, 3 грудня
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|18:30
|БАЄР
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|20:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|АЙНТРАХТ
Таблиця Бундесліги після 12-го туру
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