Бундесліга: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку цього туру "Баєр" прийме дортмундську "Боруссію".

1 – 3 грудня відбудуться матчі 13-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Програма туру розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Дармштадт" – "Кельн".

У суботу чинний чемпіон "Баварія" вдома зіграє з "Уніоном", а "РБ Лейпциг" прийматиме "Гайденгайм".

Центральний матч туру буде зіграно в неділю – "Баєр" на своєму полі зійдеться з дортмундською "Боруссією".

Після 12-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (34 очки). На другому місці – "Баварія" (32 бали). Далі йдуть "Штутгарт" (27) та "Боруссія" Дортмунд (24).

Матчі 14-го туру Бундесліги відбудуться 8 – 10 грудня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".

Таблиця Бундесліги після 12-го туру

Таблиця Бундесліги після 12-го туру / Фото: flashscore.ua

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