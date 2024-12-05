Бундесліга: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Лідер німецької першості "Баварія" прийме "Гайденгайм" перед поєдинком з "Шахтарем" у Лізі чемпіонів.

6-8 грудня відбудуться матчі 13-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Штутгарт" – "Уніон".

У суботу лідер чемпіонату "Баварія" прийме "Гайденгайм". Зазначимо, що вже 10 грудня мюнхенці зіграють з донецьким "Шахтарем" у Лізі чемпіонів.

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Чинний чемпіон німецької першості "Баєр" 7 грудня зустрінеться із "Санкт-Паулі", "РБ Лейпцигу" протистоятиме "Гольштайн Кіль", а дортмундська "Боруссія" завітає у гості до "Боруссії" Менхенгладбах.

Завершиться тур у неділю поєдинками "Вольфсбург" – "Майнц" і "Гоффенгайм" – "Фрайбург".

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Таблиця Бундесліги після 12-го туру

Таблиця Бундесліги після 12-го туру / Фото: flashscore.ua

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