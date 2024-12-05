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Бундесліга: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Уболівальники "Баварії" / Фото: Associated Press

Лідер німецької першості "Баварія" прийме "Гайденгайм" перед поєдинком з "Шахтарем" у Лізі чемпіонів.

6-8 грудня відбудуться матчі 13-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Штутгарт" – "Уніон".

У суботу лідер чемпіонату "Баварія" прийме "Гайденгайм". Зазначимо, що вже 10 грудня мюнхенці зіграють з донецьким "Шахтарем" у Лізі чемпіонів.

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Чинний чемпіон німецької першості "Баєр" 7 грудня зустрінеться із "Санкт-Паулі", "РБ Лейпцигу" протистоятиме "Гольштайн Кіль", а дортмундська "Боруссія" завітає у гості до "Боруссії" Менхенгладбах. 

Завершиться тур у неділю поєдинками "Вольфсбург" – "Майнц" і "Гоффенгайм" – "Фрайбург".

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
П'ятниця, 6 грудня
21:30 ШТУТГАРТ   _:_   УНІОН
Субота, 7 грудня
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   АУГСБУРГ
16:30 БАВАРІЯ   _:_   ГАЙДЕНГАЙМ
16:30 БАЄР   _:_   САНКТ-ПАУЛІ
16:30 БОХУМ   _:_   ВЕРДЕР
16:30 ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
19:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
Неділя, 8 грудня
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   МАЙНЦ
18:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   ФРАЙБУРГ

Таблиця Бундесліги після 12-го туру

Таблиця Бундесліги після 12-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 12-го туру / Фото: flashscore.ua

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