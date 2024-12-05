Бундесліга: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Лідер німецької першості "Баварія" прийме "Гайденгайм" перед поєдинком з "Шахтарем" у Лізі чемпіонів.
6-8 грудня відбудуться матчі 13-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Штутгарт" – "Уніон".
У суботу лідер чемпіонату "Баварія" прийме "Гайденгайм". Зазначимо, що вже 10 грудня мюнхенці зіграють з донецьким "Шахтарем" у Лізі чемпіонів.
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Чинний чемпіон німецької першості "Баєр" 7 грудня зустрінеться із "Санкт-Паулі", "РБ Лейпцигу" протистоятиме "Гольштайн Кіль", а дортмундська "Боруссія" завітає у гості до "Боруссії" Менхенгладбах.
Завершиться тур у неділю поєдинками "Вольфсбург" – "Майнц" і "Гоффенгайм" – "Фрайбург".
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|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
|П'ятниця, 6 грудня
|21:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|УНІОН
|Субота, 7 грудня
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|ГАЙДЕНГАЙМ
|16:30
|БАЄР
|_:_
|САНКТ-ПАУЛІ
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|ВЕРДЕР
|16:30
|ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|19:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|Неділя, 8 грудня
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|МАЙНЦ
|18:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
Таблиця Бундесліги після 12-го туру
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