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Бундесліга: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Бундесліга: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

"Баварія" / Фото: Associated Press

"Баварія" на виїзді зіграє з "Айнтрахтом", а дортмундська "Боруссія" прийме "РБ Лейпциг".

8 – 10 грудня відбудуться матчі 14-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Програма туру розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Гоффенгайм" – "Бохум".

У суботу чинний чемпіон "Баварія" на виїзді зустрінеться з "Айнтрахтом", а дортмундська "Боруссія" прийматиме "РБ Лейпциг".

Завершиться тур у неділю. Цього дня "Баєр" завітає в гості до "Штутгарта", а "Кельн" зіграє проти "Майнца".

  • Після 13-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (35 очок). На другому місці – "Баварія" (32 бали + гра в запасі). Далі йдуть "Штутгарт" (30) та "РБ Лейпциг" (26).
  • Матчі 15-го туру Бундесліги відбудуться 15 – 17 грудня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
П'ятниця, 8 грудня
21:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   БОХУМ
Субота, 9 грудня
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   БАВАРІЯ
16:30 ВЕРДЕР   _:_   АУГСБУРГ
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   ФРАЙБУРГ
16:30 ГАЙДЕНГАЙМ   _:_   ДАРМШТАДТ
16:30 УНІОН   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
19:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
Неділя, 10 грудня
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   БАЄР
18:30 КЕЛЬН   _:_   МАЙНЦ

Таблиця Бундесліги після 13-го туру

Таблиця Бундесліги після 13-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 13-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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