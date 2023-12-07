Бундесліга: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

"Баварія" на виїзді зіграє з "Айнтрахтом", а дортмундська "Боруссія" прийме "РБ Лейпциг".

8 – 10 грудня відбудуться матчі 14-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Програма туру розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Гоффенгайм" – "Бохум".

У суботу чинний чемпіон "Баварія" на виїзді зустрінеться з "Айнтрахтом", а дортмундська "Боруссія" прийматиме "РБ Лейпциг".

Завершиться тур у неділю. Цього дня "Баєр" завітає в гості до "Штутгарта", а "Кельн" зіграє проти "Майнца".

Після 13-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (35 очок). На другому місці – "Баварія" (32 бали + гра в запасі). Далі йдуть "Штутгарт" (30) та "РБ Лейпциг" (26).

Матчі 15-го туру Бундесліги відбудуться 15 – 17 грудня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".

Таблиця Бундесліги після 13-го туру

Таблиця Бундесліги після 13-го туру / Фото: flashscore.ua

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