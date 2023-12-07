Бундесліга: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

"Баварія" на виїзді зіграє з "Айнтрахтом", а дортмундська "Боруссія" прийме "РБ Лейпциг".
8 – 10 грудня відбудуться матчі 14-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.
Програма туру розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Гоффенгайм" – "Бохум".
У суботу чинний чемпіон "Баварія" на виїзді зустрінеться з "Айнтрахтом", а дортмундська "Боруссія" прийматиме "РБ Лейпциг".
Завершиться тур у неділю. Цього дня "Баєр" завітає в гості до "Штутгарта", а "Кельн" зіграє проти "Майнца".
- Після 13-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (35 очок). На другому місці – "Баварія" (32 бали + гра в запасі). Далі йдуть "Штутгарт" (30) та "РБ Лейпциг" (26).
- Матчі 15-го туру Бундесліги відбудуться 15 – 17 грудня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
|П'ятниця, 8 грудня
|21:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|БОХУМ
|Субота, 9 грудня
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|БАВАРІЯ
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|ГАЙДЕНГАЙМ
|_:_
|ДАРМШТАДТ
|16:30
|УНІОН
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|19:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|Неділя, 10 грудня
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|БАЄР
|18:30
|КЕЛЬН
|_:_
|МАЙНЦ
Таблиця Бундесліги після 13-го туру
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