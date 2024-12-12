Бундесліга: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

"Баварія" очолює чемпіонські перегони, маючи шестиочковий відрив від найближчого переслідувача.
13-15 грудня відбудуться матчі 14-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Фрайбургом" і "Вольфсбургом".
У суботу чинний чемпіон "Баєр" зустрінеться з "Аугсбургом", а лідер чемпіонату "Баварія" після розгромної перемоги над донецьким "Шахтарем" у Лізі чемпіонів зіграє проти "Майнца".
Завершиться тур трьома поєдинками в неділю, зокрема дортмундська "Боруссія" після поразки від "Барселони" в ЛЧ намагатиметься подужати "Гоффенгайм", а "РБ Лейпциг" прийме "Айнтрахт".
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За підсумками 13-го туру таблицю Бундесліги одноосібно очолює "Баварія" (33 очки). На другому місці йде "Айнтрахт" (27 балів). Третю позицію посідає "Баєр" (26 пунктів). Замикає топ-4 "РБ Лейпциг" (24 очки).
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
14 ТУР
|П'ятниця, 13 грудня
|21:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|Субота, 14 грудня
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|БАЄР
|16:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|БАВАРІЯ
|16:30
|УНІОН
|_:_
|БОХУМ
|19:30
|САНКТ-ПАУЛІ
|_:_
|ВЕРДЕР
|Неділя, 15 грудня
|16:30
|ГАЙДЕНГАЙМ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|18:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|20:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|АЙНТРАХТ
Таблиця Бундесліги після 13-го туру
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