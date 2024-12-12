Бундесліга: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

13-15 грудня відбудуться матчі 14-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Фрайбургом" і "Вольфсбургом".

У суботу чинний чемпіон "Баєр" зустрінеться з "Аугсбургом", а лідер чемпіонату "Баварія" після розгромної перемоги над донецьким "Шахтарем" у Лізі чемпіонів зіграє проти "Майнца".

Завершиться тур трьома поєдинками в неділю, зокрема дортмундська "Боруссія" після поразки від "Барселони" в ЛЧ намагатиметься подужати "Гоффенгайм", а "РБ Лейпциг" прийме "Айнтрахт".

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За підсумками 13-го туру таблицю Бундесліги одноосібно очолює "Баварія" (33 очки). На другому місці йде "Айнтрахт" (27 балів). Третю позицію посідає "Баєр" (26 пунктів). Замикає топ-4 "РБ Лейпциг" (24 очки).

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25

14 ТУР П'ятниця, 13 грудня 21:30 ФРАЙБУРГ _:_ ВОЛЬФСБУРГ Субота, 14 грудня 16:30 АУГСБУРГ _:_ БАЄР 16:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ _:_ ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ 16:30 МАЙНЦ _:_ БАВАРІЯ 16:30 УНІОН _:_ БОХУМ 19:30 САНКТ-ПАУЛІ _:_ ВЕРДЕР Неділя, 15 грудня 16:30 ГАЙДЕНГАЙМ _:_ ШТУТГАРТ 18:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД _:_ ГОФФЕНГАЙМ 20:30 РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ АЙНТРАХТ

Таблиця Бундесліги після 13-го туру

Таблиця Бундесліги після 13-го туру / Фото: flashscore.ua

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