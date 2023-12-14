Бундесліга: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

15 – 17 грудня відбудуться матчі 15-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Програма туру розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Боруссія" Менхенгладбах – "Вердер".

У суботу дортмундська "Боруссія" на виїзді зустрінеться з "Аугсбургом", а "РБ Лейпциг" прийме "Гоффенгайм".

Завершиться тур у неділю. Цього дня "Баєр" вдома зіграє з "Айнтрахтом", а "Баварія" на своєму полі зійдеться зі "Штутгартом".

Після 14-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (36 очок). На другому місці – "Баварія" (32 бали + гра в запасі). Далі йдуть "Штутгарт" (31) та "РБ Лейпциг" (29).

Матчі 16-го туру Бундесліги відбудуться 19 – 20 грудня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".

Таблиця Бундесліги після 14-го туру

Таблиця Бундесліги після 14-го туру / Фото: flashscore.ua

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