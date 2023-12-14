Бундесліга: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

"Баєр" прийме "Айнтрахт", а "Баварія" вдома зіграє зі "Штутгартом".
15 – 17 грудня відбудуться матчі 15-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.
Програма туру розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Боруссія" Менхенгладбах – "Вердер".
У суботу дортмундська "Боруссія" на виїзді зустрінеться з "Аугсбургом", а "РБ Лейпциг" прийме "Гоффенгайм".
Завершиться тур у неділю. Цього дня "Баєр" вдома зіграє з "Айнтрахтом", а "Баварія" на своєму полі зійдеться зі "Штутгартом".
- Після 14-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (36 очок). На другому місці – "Баварія" (32 бали + гра в запасі). Далі йдуть "Штутгарт" (31) та "РБ Лейпциг" (29).
- Матчі 16-го туру Бундесліги відбудуться 19 – 20 грудня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
|П'ятниця, 15 грудня
|21:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|ВЕРДЕР
|Субота, 16 грудня
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|УНІОН
|16:30
|ДАРМШТАДТ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|ГАЙДЕНГАЙМ
|19:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|Неділя, 17 грудня
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|КЕЛЬН
|18:30
|БАЄР
|_:_
|АЙНТРАХТ
|20:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|ШТУТГАРТ
Таблиця Бундесліги після 14-го туру
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