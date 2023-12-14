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Бундесліга: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Бундесліга: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

"Баєр" / Фото: Associated Press

"Баєр" прийме "Айнтрахт", а "Баварія" вдома зіграє зі "Штутгартом".

15 – 17 грудня відбудуться матчі 15-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Програма туру розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Боруссія" Менхенгладбах – "Вердер".

У суботу дортмундська "Боруссія" на виїзді зустрінеться з "Аугсбургом", а "РБ Лейпциг" прийме "Гоффенгайм".

Завершиться тур у неділю. Цього дня "Баєр" вдома зіграє з "Айнтрахтом", а "Баварія" на своєму полі зійдеться зі "Штутгартом".

  • Після 14-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (36 очок). На другому місці – "Баварія" (32 бали + гра в запасі). Далі йдуть "Штутгарт" (31) та "РБ Лейпциг" (29).
  • Матчі 16-го туру Бундесліги відбудуться 19 – 20 грудня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
П'ятниця, 15 грудня
21:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   ВЕРДЕР
Субота, 16 грудня
16:30 АУГСБУРГ   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
16:30 БОХУМ   _:_   УНІОН
16:30 ДАРМШТАДТ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 МАЙНЦ   _:_   ГАЙДЕНГАЙМ
19:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
Неділя, 17 грудня
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   КЕЛЬН
18:30 БАЄР   _:_   АЙНТРАХТ
20:30 БАВАРІЯ   _:_   ШТУТГАРТ

Таблиця Бундесліги після 14-го туру

Таблиця Бундесліги після 14-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 14-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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