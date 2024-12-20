Бундесліга: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру лідер чемпіонату "Баварія" прийматиме "РБ Лейпциг".
20-22 грудня відбудуться матчі 15-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю одразу центральним поєдинком туру, в якому лідер чемпіонату "Баварія" прийме "РБ Лейпциг".
У суботу "Айнтрахт" зустрінеться з "Майнцом", а чинний чемпіон "Баєр" позмагається з "Фрайбургом".
Завершиться тур двома поєдинками в неділю, зокрема дортмундська "Боруссія" зійдеться з "Вольфсбургом".
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За підсумками 14-го туру таблицю Бундесліги одноосібно очолює "Баварія" (33 очки). На другому місці йде "Баєр" (29 пунктів). Третю та четверту позицію відповідно посідають "Айнтрахт" і "РБ Лейпциг", які мають по 27 балів.
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
15 ТУР
|П'ятниця, 20 грудня
|21:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|Субота, 21 грудня
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|МАЙНЦ
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|УНІОН
|16:30
|ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|САНКТ-ПАУЛІ
|19:30
|БАЄР
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|Неділя, 22 грудня
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|ГАЙДЕНГАЙМ
|18:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
Таблиця Бундесліги після 14-го туру
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