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Бундесліга: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Головний тренер "Баварії" Венсан Компані / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру лідер чемпіонату "Баварія" прийматиме "РБ Лейпциг".

20-22 грудня відбудуться матчі 15-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю одразу центральним поєдинком туру, в якому лідер чемпіонату "Баварія" прийме "РБ Лейпциг".

У суботу "Айнтрахт" зустрінеться з "Майнцом", а чинний чемпіон "Баєр" позмагається з "Фрайбургом".

Завершиться тур двома поєдинками в неділю, зокрема дортмундська "Боруссія" зійдеться з "Вольфсбургом".

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

За підсумками 14-го туру таблицю Бундесліги одноосібно очолює "Баварія" (33 очки). На другому місці йде "Баєр" (29 пунктів). Третю та четверту позицію відповідно посідають "Айнтрахт" і "РБ Лейпциг", які мають по 27 балів.

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
15 ТУР
П'ятниця, 20 грудня
21:30 БАВАРІЯ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
Субота, 21 грудня
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   МАЙНЦ
16:30 ВЕРДЕР   _:_   УНІОН
16:30 ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ   _:_   АУГСБУРГ
16:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   САНКТ-ПАУЛІ
19:30 БАЄР   _:_   ФРАЙБУРГ
Неділя, 22 грудня
16:30 БОХУМ   _:_   ГАЙДЕНГАЙМ
18:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД

Таблиця Бундесліги після 14-го туру

Таблиця Бундесліги після 14-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 14-го туру / Фото: flashscore.ua

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