Бундесліга: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

20-22 грудня відбудуться матчі 15-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю одразу центральним поєдинком туру, в якому лідер чемпіонату "Баварія" прийме "РБ Лейпциг".

У суботу "Айнтрахт" зустрінеться з "Майнцом", а чинний чемпіон "Баєр" позмагається з "Фрайбургом".

Завершиться тур двома поєдинками в неділю, зокрема дортмундська "Боруссія" зійдеться з "Вольфсбургом".

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За підсумками 14-го туру таблицю Бундесліги одноосібно очолює "Баварія" (33 очки). На другому місці йде "Баєр" (29 пунктів). Третю та четверту позицію відповідно посідають "Айнтрахт" і "РБ Лейпциг", які мають по 27 балів.

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25

15 ТУР П'ятниця, 20 грудня 21:30 БАВАРІЯ _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ Субота, 21 грудня 16:30 АЙНТРАХТ _:_ МАЙНЦ 16:30 ВЕРДЕР _:_ УНІОН 16:30 ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ _:_ АУГСБУРГ 16:30 ГОФФЕНГАЙМ _:_ БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ 16:30 ШТУТГАРТ _:_ САНКТ-ПАУЛІ 19:30 БАЄР _:_ ФРАЙБУРГ Неділя, 22 грудня 16:30 БОХУМ _:_ ГАЙДЕНГАЙМ 18:30 ВОЛЬФСБУРГ _:_ БОРУССІЯ ДОРТМУНД

Таблиця Бундесліги після 14-го туру

Таблиця Бундесліги після 14-го туру / Фото: flashscore.ua

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