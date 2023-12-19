Бундесліга: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Лідер чемпіонату "Баєр" прийме "Бохум", а "Баварія" на виїзді зіграє з "Вольфсбургом".

19 – 20 грудня відбудуться матчі 16-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Програма туру розпочнеться у вівторок поєдинком, у якому "РБ Лейпциг" на виїзді зустрінеться з "Вердером". Цього ж дня дортмундська "Боруссія" прийматиме "Майнц".

У середу будуть зіграні матчі за участю головних претендентів на чемпіонство: "Баєр" вдома поміряється силами з "Бохумом", а чинний володар титулу "Баварія" завітає у гості до "Вольфсбурга".

Після 15-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (39 очок). На другому місці – "Баварія" (35 балів + гра в запасі). Далі йдуть "РБ Лейпциг" (32) та "Штутгарт" (31).

Матчі 17-го туру Бундесліги відбудуться після досить тривалої різдвяно-новорічної перерви, 12 – 14 січня 2024 року.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".

Таблиця Бундесліги після 15-го туру

Таблиця Бундесліги після 15-го туру / Фото: flashscore.ua

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