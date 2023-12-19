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Бундесліга: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Бундесліга: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Головний тренер "Баєра" Хабі Алонсо / Фото: Associated Press

Лідер чемпіонату "Баєр" прийме "Бохум", а "Баварія" на виїзді зіграє з "Вольфсбургом".

19 – 20 грудня відбудуться матчі 16-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Програма туру розпочнеться у вівторок поєдинком, у якому "РБ Лейпциг" на виїзді зустрінеться з "Вердером". Цього ж дня дортмундська "Боруссія" прийматиме "Майнц".

У середу будуть зіграні матчі за участю головних претендентів на чемпіонство: "Баєр" вдома поміряється силами з "Бохумом", а чинний володар титулу "Баварія" завітає у гості до "Вольфсбурга".

  • Після 15-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (39 очок). На другому місці – "Баварія" (35 балів + гра в запасі). Далі йдуть "РБ Лейпциг" (32) та "Штутгарт" (31).
  • Матчі 17-го туру Бундесліги відбудуться після досить тривалої різдвяно-новорічної перерви, 12 – 14 січня 2024 року.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
Вівторок, 19 грудня
19:30 ВЕРДЕР   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
21:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   МАЙНЦ
21:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   ДАРМШТАДТ
Середа, 20 грудня
19:30 УНІОН   _:_   КЕЛЬН
21:30 АЙНТРАХТ   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
21:30 БАЄР   _:_   БОХУМ
21:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   БАВАРІЯ
21:30 ГАЙДЕНГАЙМ   _:_   ФРАЙБУРГ
21:30 ШТУТГАРТ   _:_   АУГСБУРГ

Таблиця Бундесліги після 15-го туру

Таблиця Бундесліги після 15-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 15-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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