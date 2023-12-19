Бундесліга: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Лідер чемпіонату "Баєр" прийме "Бохум", а "Баварія" на виїзді зіграє з "Вольфсбургом".
19 – 20 грудня відбудуться матчі 16-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.
Програма туру розпочнеться у вівторок поєдинком, у якому "РБ Лейпциг" на виїзді зустрінеться з "Вердером". Цього ж дня дортмундська "Боруссія" прийматиме "Майнц".
У середу будуть зіграні матчі за участю головних претендентів на чемпіонство: "Баєр" вдома поміряється силами з "Бохумом", а чинний володар титулу "Баварія" завітає у гості до "Вольфсбурга".
- Після 15-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (39 очок). На другому місці – "Баварія" (35 балів + гра в запасі). Далі йдуть "РБ Лейпциг" (32) та "Штутгарт" (31).
- Матчі 17-го туру Бундесліги відбудуться після досить тривалої різдвяно-новорічної перерви, 12 – 14 січня 2024 року.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
|Вівторок, 19 грудня
|19:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|21:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|МАЙНЦ
|21:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|ДАРМШТАДТ
|Середа, 20 грудня
|19:30
|УНІОН
|_:_
|КЕЛЬН
|21:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|21:30
|БАЄР
|_:_
|БОХУМ
|21:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|БАВАРІЯ
|21:30
|ГАЙДЕНГАЙМ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|21:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|АУГСБУРГ
Таблиця Бундесліги після 15-го туру
Читайте також:
Боротьба за титул триває: "Баєр" і "Баварія" розгромили суперників у 15-му турі Бундесліги (відео)
Ла Ліга: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця
Клубний чемпіонат світу з футболу-2023: розклад і результати всіх матчів