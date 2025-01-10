Бундесліга: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

10-12 січня відбудуться матчі 16-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю одразу центральним поєдинком туру, в якому дортмундська "Боруссія" прийме чинного чемпіона "Баєр".

У суботу лідер чемпіонату "Баварія" позмагається з "Боруссією" Менхенгладбах.

Завершиться тур в неділю поєдинками "РБ Лейпциг" – "Вердер" і "Аугсбург" – "Штутгарт".

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За підсумками 15-го туру таблицю Бундесліги одноосібно очолює "Баварія" (36 очок). На другому місці йде "Баєр" (32 пункти). Третю та четверту позицію відповідно посідають "Айнтрахт" і "РБ Лейпциг", які мають по 27 балів.

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25

16 ТУР П'ятниця, 10 січня 21:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД _:_ БАЄР Субота, 11 січня 16:30 ГАЙДЕНГАЙМ _:_ УНІОН 16:30 ГОФФЕНГАЙМ _:_ ВОЛЬФСБУРГ 16:30 МАЙНЦ _:_ БОХУМ 16:30 САНКТ-ПАУЛІ _:_ АЙНТРАХТ 16:30 ФРАЙБУРГ _:_ ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ 19:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ _:_ БАВАРІЯ Неділя, 12 січня 16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ ВЕРДЕР 18:30 АУГСБУРГ _:_ ШТУТГАРТ

Таблиця Бундесліги після 15-го туру

Таблиця Бундесліги після 15-го туру / Фото: flashscore.ua

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