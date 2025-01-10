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Бундесліга: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

"Боруссія" Дортмунд – "Баєр" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру дортмундська "Боруссія" прийматиме "Баєр".

10-12 січня відбудуться матчі 16-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю одразу центральним поєдинком туру, в якому дортмундська "Боруссія" прийме чинного чемпіона "Баєр".

У суботу лідер чемпіонату "Баварія" позмагається з "Боруссією" Менхенгладбах.

Завершиться тур в неділю поєдинками "РБ Лейпциг" – "Вердер" і "Аугсбург" – "Штутгарт".

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

За підсумками 15-го туру таблицю Бундесліги одноосібно очолює "Баварія" (36 очок). На другому місці йде "Баєр" (32 пункти). Третю та четверту позицію відповідно посідають "Айнтрахт" і "РБ Лейпциг", які мають по 27 балів.

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
16 ТУР
П'ятниця, 10 січня
21:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   БАЄР
Субота, 11 січня
16:30 ГАЙДЕНГАЙМ   _:_   УНІОН
16:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 МАЙНЦ   _:_   БОХУМ
16:30 САНКТ-ПАУЛІ   _:_   АЙНТРАХТ
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ
19:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   БАВАРІЯ
Неділя, 12 січня
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   ВЕРДЕР
18:30 АУГСБУРГ   _:_   ШТУТГАРТ

Таблиця Бундесліги після 15-го туру

Таблиця Бундесліги після 15-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 15-го туру / Фото: flashscore.ua

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