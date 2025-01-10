Бундесліга: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру дортмундська "Боруссія" прийматиме "Баєр".
10-12 січня відбудуться матчі 16-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю одразу центральним поєдинком туру, в якому дортмундська "Боруссія" прийме чинного чемпіона "Баєр".
У суботу лідер чемпіонату "Баварія" позмагається з "Боруссією" Менхенгладбах.
Завершиться тур в неділю поєдинками "РБ Лейпциг" – "Вердер" і "Аугсбург" – "Штутгарт".
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За підсумками 15-го туру таблицю Бундесліги одноосібно очолює "Баварія" (36 очок). На другому місці йде "Баєр" (32 пункти). Третю та четверту позицію відповідно посідають "Айнтрахт" і "РБ Лейпциг", які мають по 27 балів.
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
16 ТУР
|П'ятниця, 10 січня
|21:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|БАЄР
|Субота, 11 січня
|16:30
|ГАЙДЕНГАЙМ
|_:_
|УНІОН
|16:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|САНКТ-ПАУЛІ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ
|19:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|БАВАРІЯ
|Неділя, 12 січня
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|ВЕРДЕР
|18:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|ШТУТГАРТ
Таблиця Бундесліги після 15-го туру
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