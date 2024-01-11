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Бундесліга: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Головний тренер "Баєра" Хабі Алонсо / Фото: Associated Press

Німецька футбольна першість повертається після досить тривалої різдвяно-новорічної паузи.

12 – 14 січня відбудуться матчі 17-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Програма туру розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому чинний володар титулу "Баварія" прийматиме "Гоффенгайм".

У суботу лідер чемпіонату "Баєр" на виїзді зустрінеться з "Аугсбургом", "РБ Лейпциг" вдома зіграє проти "Айнтрахта", а дортмундська "Боруссія" завітає в гості до "Дармштадта".

Завершиться тур у неділю матчами "Бохум" – "Вердер" і "Боруссія" Менхенгладбах – "Штутгарт".

  • Після 16-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (42 очки). На другому місці – "Баварія" (38 балів + гра в запасі). Далі йдуть "Штутгарт" (34) та "РБ Лейпциг" (33).
  • Матчі 18-го туру Бундесліги відбудуться 19 – 21 січня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
П'ятниця, 12 січня
21:30 БАВАРІЯ   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
Субота, 13 січня
16:30 АУГСБУРГ   _:_   БАЄР
16:30 КЕЛЬН   _:_   ГАЙДЕНГАЙМ
16:30 МАЙНЦ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   АЙНТРАХТ
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   УНІОН
19:30 ДАРМШТАДТ   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
Неділя, 14 січня
16:30 БОХУМ   _:_   ВЕРДЕР
18:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   ШТУТГАРТ

Таблиця Бундесліги після 16-го туру

Таблиця Бундесліги після 16-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 16-го туру / Фото: flashscore.ua

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