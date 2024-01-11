Бундесліга: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Німецька футбольна першість повертається після досить тривалої різдвяно-новорічної паузи.

12 – 14 січня відбудуться матчі 17-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Програма туру розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому чинний володар титулу "Баварія" прийматиме "Гоффенгайм".

У суботу лідер чемпіонату "Баєр" на виїзді зустрінеться з "Аугсбургом", "РБ Лейпциг" вдома зіграє проти "Айнтрахта", а дортмундська "Боруссія" завітає в гості до "Дармштадта".

Завершиться тур у неділю матчами "Бохум" – "Вердер" і "Боруссія" Менхенгладбах – "Штутгарт".

Після 16-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (42 очки). На другому місці – "Баварія" (38 балів + гра в запасі). Далі йдуть "Штутгарт" (34) та "РБ Лейпциг" (33).

Матчі 18-го туру Бундесліги відбудуться 19 – 21 січня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".

Таблиця Бундесліги після 16-го туру

Таблиця Бундесліги після 16-го туру / Фото: flashscore.ua

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