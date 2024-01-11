Бундесліга: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Німецька футбольна першість повертається після досить тривалої різдвяно-новорічної паузи.
12 – 14 січня відбудуться матчі 17-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.
Програма туру розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому чинний володар титулу "Баварія" прийматиме "Гоффенгайм".
У суботу лідер чемпіонату "Баєр" на виїзді зустрінеться з "Аугсбургом", "РБ Лейпциг" вдома зіграє проти "Айнтрахта", а дортмундська "Боруссія" завітає в гості до "Дармштадта".
Завершиться тур у неділю матчами "Бохум" – "Вердер" і "Боруссія" Менхенгладбах – "Штутгарт".
- Після 16-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (42 очки). На другому місці – "Баварія" (38 балів + гра в запасі). Далі йдуть "Штутгарт" (34) та "РБ Лейпциг" (33).
- Матчі 18-го туру Бундесліги відбудуться 19 – 21 січня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
|П'ятниця, 12 січня
|21:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|Субота, 13 січня
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|БАЄР
|16:30
|КЕЛЬН
|_:_
|ГАЙДЕНГАЙМ
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|УНІОН
|19:30
|ДАРМШТАДТ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|Неділя, 14 січня
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|ВЕРДЕР
|18:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|ШТУТГАРТ
Таблиця Бундесліги після 16-го туру
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