Бундесліга: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

14-15 січня відбудуться матчі 17-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

У вівторок дортмундська "Боруссія" спробує здолати "Гольштайн Кіль", "Айнтрахт" зійдеться з "Фрайбургом", а чинний чемпіон "Баєр" протистоятиме "Майнцу".

У середу лідер чемпіонату "Баварія" прийме "Гоффенгайм", а "РБ Лейпциг" поміряється силами зі "Штутгартом".

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Після 16-го туру таблицю Бундесліги одноосібно очолює "Баварія" (39 очок). На другому місці йде "Баєр" (35 пунктів). Третю та четверту позицію відповідно посідають "Айнтрахт" і "РБ Лейпциг", які мають по 30 балів.

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25

17 ТУР Вівторок, 14 січня 19:30 ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ _:_ БОРУССІЯ ДОРТМУНД 21:30 АЙНТРАХТ _:_ ФРАЙБУРГ 21:30 БАЄР _:_ МАЙНЦ 21:30 ВОЛЬФСБУРГ _:_ БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ Середа, 15 січня 19:30 БОХУМ _:_ САНКТ-ПАУЛІ 21:30 БАВАРІЯ _:_ ГОФФЕНГАЙМ 21:30 ВЕРДЕР _:_ ГАЙДЕНГАЙМ 21:30 УНІОН _:_ АУГСБУРГ 21:30 ШТУТГАРТ _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ

Таблиця Бундесліги після 16-го туру

Таблиця Бундесліги після 16-го туру / Фото: flashscore.ua

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