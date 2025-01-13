Бундесліга: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Одноосібним лідером німецької першості залишається "Баварія".
14-15 січня відбудуться матчі 17-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.
У вівторок дортмундська "Боруссія" спробує здолати "Гольштайн Кіль", "Айнтрахт" зійдеться з "Фрайбургом", а чинний чемпіон "Баєр" протистоятиме "Майнцу".
У середу лідер чемпіонату "Баварія" прийме "Гоффенгайм", а "РБ Лейпциг" поміряється силами зі "Штутгартом".
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Після 16-го туру таблицю Бундесліги одноосібно очолює "Баварія" (39 очок). На другому місці йде "Баєр" (35 пунктів). Третю та четверту позицію відповідно посідають "Айнтрахт" і "РБ Лейпциг", які мають по 30 балів.
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
17 ТУР
|Вівторок, 14 січня
|19:30
|ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|21:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|21:30
|БАЄР
|_:_
|МАЙНЦ
|21:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|Середа, 15 січня
|19:30
|БОХУМ
|_:_
|САНКТ-ПАУЛІ
|21:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|21:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|ГАЙДЕНГАЙМ
|21:30
|УНІОН
|_:_
|АУГСБУРГ
|21:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
Таблиця Бундесліги після 16-го туру
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