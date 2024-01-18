Бундесліга: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру зустрінуться "РБ Лейпциг" і лідер чемпіонату "Баєр".
20 – 21 січня відбудуться матчі 18-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.
Програма туру повинна була розпочатися у п'ятницю поєдинком між "Майнцом" та "Уніоном", але його перенесли у зв'язку з поганою погодою.
У суботу дортмундська "Боруссія" на виїзді зіграє з "Кельном", а в центральному поєдинку туру лідер чемпіонату "Баєр" завітає в гості до "РБ Лейпцига".
Завершиться тур у неділю. Цього дня чинний володар титулу "Баварія" прийме "Вердер", а "Боруссія" Менхенгладбах на своєму полі зійдеться з "Аугсбургом".
- Після 17-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (45 очок). На другому місці – "Баварія" (41 бал + гра в запасі). Далі йдуть "Штутгарт" (34) та "РБ Лейпциг" (33).
- Матчі 19-го туру Бундесліги відбудуться 26 – 28 січня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
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|П'ятниця, 19 січня
|21:30
|МАЙНЦ
|перенесено
|УНІОН
|Субота, 20 січня
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|16:30
|ГАЙДЕНГАЙМ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|ДАРМШТАДТ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|16:30
|КЕЛЬН
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|19:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|БАЄР
|Неділя, 21 січня
|16:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|ВЕРДЕР
|18:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|АУГСБУРГ
Таблиця Бундесліги після 17-го туру
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