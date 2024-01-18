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Бундесліга: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Форвард "Баварії" Гаррі Кейн / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру зустрінуться "РБ Лейпциг" і лідер чемпіонату "Баєр".

20 – 21 січня відбудуться матчі 18-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Програма туру повинна була розпочатися у п'ятницю поєдинком між "Майнцом" та "Уніоном", але його перенесли у зв'язку з поганою погодою.

У суботу дортмундська "Боруссія" на виїзді зіграє з "Кельном", а в центральному поєдинку туру лідер чемпіонату "Баєр" завітає в гості до "РБ Лейпцига".

Завершиться тур у неділю. Цього дня чинний володар титулу "Баварія" прийме "Вердер", а "Боруссія" Менхенгладбах на своєму полі зійдеться з "Аугсбургом".

  • Після 17-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (45 очок). На другому місці – "Баварія" (41 бал + гра в запасі). Далі йдуть "Штутгарт" (34) та "РБ Лейпциг" (33).
  • Матчі 19-го туру Бундесліги відбудуться 26 – 28 січня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР
П'ятниця, 19 січня
21:30 МАЙНЦ   перенесено   УНІОН
Субота, 20 січня
16:30 БОХУМ   _:_   ШТУТГАРТ
16:30 ГАЙДЕНГАЙМ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 ДАРМШТАДТ   _:_   АЙНТРАХТ
16:30 КЕЛЬН   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
19:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   БАЄР
Неділя, 21 січня
16:30 БАВАРІЯ   _:_   ВЕРДЕР
18:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   АУГСБУРГ

Таблиця Бундесліги після 17-го туру

Таблиця Бундесліги після 17-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 17-го туру / Фото: flashscore.ua

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