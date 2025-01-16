Бундесліга: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

17-19 січня відбудуться матчі 18-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю одразу центральним поєдинком туру, в якому "Айнтрахт" прийматиме дортмундську "Боруссію".

У суботу лідер чемпіонату "Баварія" зустрінеться з "Вольфсбургом", "РБ Лейпциг" позмагається з "Бохумом", "Штутгарт" прийме "Фрайбург", а чинний чемпіон "Баєр" зійдеться з "Боруссією" Менхенгладбах.

Завершиться тур у неділю поєдинками "Уніон" – "Майнц" і "Вердер" – "Аугсбург".

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Після 17-го туру таблицю Бундесліги одноосібно очолює "Баварія" (42 очки). На другому місці йде "Баєр" (38 пунктів). Третю позицію посідає "Айнтрахт" (33 бали). Топ-4 замикає "РБ Лейпциг" (30 очок).

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25

18 ТУР П'ятниця, 17 січня 21:30 АЙНТРАХТ _:_ БОРУССІЯ ДОРТМУНД Субота, 18 січня 16:30 БАВАРІЯ _:_ ВОЛЬФСБУРГ 16:30 БОХУМ _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ 16:30 ГАЙДЕНГАЙМ _:_ САНКТ-ПАУЛІ 16:30 ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ _:_ ГОФФЕНГАЙМ 16:30 ШТУТГАРТ _:_ ФРАЙБУРГ 19:30 БАЄР _:_ БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ Неділя, 19 січня 16:30 УНІОН _:_ МАЙНЦ 18:30 ВЕРДЕР _:_ АУГСБУРГ

Таблиця Бундесліги після 17-го туру

Таблиця Бундесліги після 17-го туру / Фото: flashscore.ua

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