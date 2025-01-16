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Бундесліга: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Фанати "Боруссії" Дортмунд / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру "Айнтрахт" прийматиме дортмундську "Боруссію".

17-19 січня відбудуться матчі 18-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю одразу центральним поєдинком туру, в якому "Айнтрахт" прийматиме дортмундську "Боруссію".

У суботу лідер чемпіонату "Баварія" зустрінеться з "Вольфсбургом", "РБ Лейпциг" позмагається з "Бохумом", "Штутгарт" прийме "Фрайбург", а чинний чемпіон "Баєр" зійдеться з "Боруссією" Менхенгладбах.

Завершиться тур у неділю поєдинками "Уніон" – "Майнц" і "Вердер" – "Аугсбург".

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Після 17-го туру таблицю Бундесліги одноосібно очолює "Баварія" (42 очки). На другому місці йде "Баєр" (38 пунктів). Третю позицію посідає "Айнтрахт" (33 бали). Топ-4 замикає "РБ Лейпциг" (30 очок).

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
18 ТУР
П'ятниця, 17 січня
21:30 АЙНТРАХТ   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
Субота, 18 січня
16:30 БАВАРІЯ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 БОХУМ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
16:30 ГАЙДЕНГАЙМ   _:_   САНКТ-ПАУЛІ
16:30 ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   ФРАЙБУРГ
19:30 БАЄР   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
Неділя, 19 січня
16:30 УНІОН   _:_   МАЙНЦ
18:30 ВЕРДЕР   _:_   АУГСБУРГ

Таблиця Бундесліги після 17-го туру

Таблиця Бундесліги після 17-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 17-го туру / Фото: flashscore.ua

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