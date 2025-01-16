Бундесліга: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Айнтрахт" прийматиме дортмундську "Боруссію".
17-19 січня відбудуться матчі 18-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю одразу центральним поєдинком туру, в якому "Айнтрахт" прийматиме дортмундську "Боруссію".
У суботу лідер чемпіонату "Баварія" зустрінеться з "Вольфсбургом", "РБ Лейпциг" позмагається з "Бохумом", "Штутгарт" прийме "Фрайбург", а чинний чемпіон "Баєр" зійдеться з "Боруссією" Менхенгладбах.
Завершиться тур у неділю поєдинками "Уніон" – "Майнц" і "Вердер" – "Аугсбург".
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Після 17-го туру таблицю Бундесліги одноосібно очолює "Баварія" (42 очки). На другому місці йде "Баєр" (38 пунктів). Третю позицію посідає "Айнтрахт" (33 бали). Топ-4 замикає "РБ Лейпциг" (30 очок).
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
18 ТУР
|П'ятниця, 17 січня
|21:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|Субота, 18 січня
|16:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|16:30
|ГАЙДЕНГАЙМ
|_:_
|САНКТ-ПАУЛІ
|16:30
|ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|19:30
|БАЄР
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|Неділя, 19 січня
|16:30
|УНІОН
|_:_
|МАЙНЦ
|18:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|АУГСБУРГ
Таблиця Бундесліги після 17-го туру
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