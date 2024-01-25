Бундесліга: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Лідером німецької першості є леверкузенський "Баєр", який випереджає "Баварію" на 4 очки.

26 – 28 січня відбудуться матчі 19-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Айнтрахтом" і "Майнцом".

У суботу чинний володар титулу "Баварія" на виїзді зустрінеться з "Аугсбургом", "Штутгарт" прийматиме "РБ Лейпциг", а лідер чемпіонату "Баєр" вдома зійдеться з "Боруссією" Менхенгладбах.

Завершиться тур у неділю. Цього дня дортмундська "Боруссія" проведе домашній поєдинок проти "Бохума".

Після 18-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (48 очок). На другому місці – "Баварія" (44). Далі йдуть "Штутгарт" (34), "РБ Лейпциг" (33) та "Боруссія" Дортмунд (33).

Матчі 20-го туру Бундесліги відбудуться 2 – 4 лютого.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".

Таблиця Бундесліги після 18-го туру

Таблиця Бундесліги після 18-го туру / Фото: flashscore.ua

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