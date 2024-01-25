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Бундесліга: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга / Фото: Associated Press

Лідером німецької першості є леверкузенський "Баєр", який випереджає "Баварію" на 4 очки.

26 – 28 січня відбудуться матчі 19-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Айнтрахтом" і "Майнцом".

У суботу чинний володар титулу "Баварія" на виїзді зустрінеться з "Аугсбургом", "Штутгарт" прийматиме "РБ Лейпциг", а лідер чемпіонату "Баєр" вдома зійдеться з "Боруссією" Менхенгладбах.

Завершиться тур у неділю. Цього дня дортмундська "Боруссія" проведе домашній поєдинок проти "Бохума".

  • Після 18-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (48 очок). На другому місці – "Баварія" (44). Далі йдуть "Штутгарт" (34), "РБ Лейпциг" (33) та "Боруссія" Дортмунд (33).
  • Матчі 20-го туру Бундесліги відбудуться 2 – 4 лютого.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР
П'ятниця, 26 січня
21:30 АЙНТРАХТ   _:_   МАЙНЦ
Субота, 27 січня
16:30 АУГСБУРГ   _:_   БАВАРІЯ
16:30 ВЕРДЕР   _:_   ФРАЙБУРГ
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   КЕЛЬН
16:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   ГАЙДЕНГАЙМ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
19:30 БАЄР   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
Неділя, 28 січня
16:30 УНІОН   _:_   ДАРМШТАДТ
18:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   БОХУМ

Таблиця Бундесліги після 18-го туру

Таблиця Бундесліги після 18-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 18-го туру / Фото: flashscore.ua

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