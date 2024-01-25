Бундесліга: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Лідером німецької першості є леверкузенський "Баєр", який випереджає "Баварію" на 4 очки.
26 – 28 січня відбудуться матчі 19-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Айнтрахтом" і "Майнцом".
У суботу чинний володар титулу "Баварія" на виїзді зустрінеться з "Аугсбургом", "Штутгарт" прийматиме "РБ Лейпциг", а лідер чемпіонату "Баєр" вдома зійдеться з "Боруссією" Менхенгладбах.
Завершиться тур у неділю. Цього дня дортмундська "Боруссія" проведе домашній поєдинок проти "Бохума".
- Після 18-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (48 очок). На другому місці – "Баварія" (44). Далі йдуть "Штутгарт" (34), "РБ Лейпциг" (33) та "Боруссія" Дортмунд (33).
- Матчі 20-го туру Бундесліги відбудуться 2 – 4 лютого.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР
|П'ятниця, 26 січня
|21:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|МАЙНЦ
|Субота, 27 січня
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|БАВАРІЯ
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|КЕЛЬН
|16:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|ГАЙДЕНГАЙМ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|19:30
|БАЄР
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|Неділя, 28 січня
|16:30
|УНІОН
|_:_
|ДАРМШТАДТ
|18:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|БОХУМ
Таблиця Бундесліги після 18-го туру
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