Бундесліга: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

24-26 січня відбудуться матчі 19-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Вольфсбург" прийме "Гольштайн Кіль".

У суботу дортмундська "Боруссія" зіграє з "Вердером", "Штутгарт" позмагається з "Майнцом", лідер чемпіонату "Баварія" зійдеться з "Фрайбургом", а в центральному поєдинку туру "РБ Лейпциг" прийматиме "Баєр".

Завершиться тур у неділю поєдинками "Гоффенгайм" – "Айнтрахт" і "Санкт-Паулі" – "Уніон".

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Після 18-го туру таблицю Бундесліги одноосібно очолює "Баварія" (45 очок). На другому місці йде "Баєр" (41 пункт). Третю позицію посідає "Айнтрахт" (36 балів). Топ-4 замикає "Штутгарт" (32 очки).

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25

19 ТУР П'ятниця, 24 січня 21:30 ВОЛЬФСБУРГ _:_ ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ Субота, 25 січня 16:30 АУГСБУРГ _:_ ГАЙДЕНГАЙМ 16:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД _:_ ВЕРДЕР 16:30 МАЙНЦ _:_ ШТУТГАРТ 16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ БАЄР 16:30 ФРАЙБУРГ _:_ БАВАРІЯ 19:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ _:_ БОХУМ Неділя, 26 січня 16:30 ГОФФЕНГАЙМ _:_ АЙНТРАХТ 18:30 САНКТ-ПАУЛІ _:_ УНІОН

Таблиця Бундесліги після 18-го туру

Таблиця Бундесліги після 18-го туру / Фото: flashscore.ua

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