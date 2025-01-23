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Бундесліга: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

"Баєр" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру "РБ Лейпциг" прийматиме "Баєр".

24-26 січня відбудуться матчі 19-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Вольфсбург" прийме "Гольштайн Кіль".

У суботу дортмундська "Боруссія" зіграє з "Вердером", "Штутгарт" позмагається з "Майнцом", лідер чемпіонату "Баварія" зійдеться з "Фрайбургом", а в центральному поєдинку туру "РБ Лейпциг" прийматиме "Баєр".

Завершиться тур у неділю поєдинками "Гоффенгайм" – "Айнтрахт" і "Санкт-Паулі" – "Уніон".

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Після 18-го туру таблицю Бундесліги одноосібно очолює "Баварія" (45 очок). На другому місці йде "Баєр" (41 пункт). Третю позицію посідає "Айнтрахт" (36 балів). Топ-4 замикає "Штутгарт" (32 очки).

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
19 ТУР
П'ятниця, 24 січня
21:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ
Субота, 25 січня
16:30 АУГСБУРГ   _:_   ГАЙДЕНГАЙМ
16:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   ВЕРДЕР
16:30 МАЙНЦ   _:_   ШТУТГАРТ
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   БАЄР
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   БАВАРІЯ
19:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   БОХУМ
Неділя, 26 січня
16:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   АЙНТРАХТ
18:30 САНКТ-ПАУЛІ   _:_   УНІОН

Таблиця Бундесліги після 18-го туру

Таблиця Бундесліги після 18-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 18-го туру / Фото: flashscore.ua

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