Бундесліга: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "РБ Лейпциг" прийматиме "Баєр".
24-26 січня відбудуться матчі 19-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Вольфсбург" прийме "Гольштайн Кіль".
У суботу дортмундська "Боруссія" зіграє з "Вердером", "Штутгарт" позмагається з "Майнцом", лідер чемпіонату "Баварія" зійдеться з "Фрайбургом", а в центральному поєдинку туру "РБ Лейпциг" прийматиме "Баєр".
Завершиться тур у неділю поєдинками "Гоффенгайм" – "Айнтрахт" і "Санкт-Паулі" – "Уніон".
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Після 18-го туру таблицю Бундесліги одноосібно очолює "Баварія" (45 очок). На другому місці йде "Баєр" (41 пункт). Третю позицію посідає "Айнтрахт" (36 балів). Топ-4 замикає "Штутгарт" (32 очки).
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
19 ТУР
|П'ятниця, 24 січня
|21:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ
|Субота, 25 січня
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|ГАЙДЕНГАЙМ
|16:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ВЕРДЕР
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|БАЄР
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|БАВАРІЯ
|19:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|БОХУМ
|Неділя, 26 січня
|16:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|18:30
|САНКТ-ПАУЛІ
|_:_
|УНІОН
Таблиця Бундесліги після 18-го туру
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