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Бундесліга: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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2 хв
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Бундесліга: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Форвард "Баварії" Гаррі Кейн / Фото: Associated Press

"Баварія" з Гаррі Кейном на власному полі прийматиме "Аугсбург".

25 – 27 серпня відбудуться матчі 2-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "РБ Лейпцигом" і "Штутгартом".

У суботу дортмундська "Боруссія" на виїзді зіграє проти "Бохума", а "Боруссія" Менхенгладбах прийме "Баєр".

Завершиться тур у неділю поєдинками "Майнц" – "Айнтрахт" і "Баварія" – "Аугсбург".

  • Матчі 3-го туру Бундесліги відбудуться 1 – 3 вересня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР
П'ятниця, 25 серпня
21:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   ШТУТГАРТ
Субота, 26 серпня
16:30 БОХУМ   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
16:30 ГАЙДЕНГАЙМ   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
16:30 ДАРМШТАДТ   _:_   УНІОН
16:30 КЕЛЬН   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   ВЕРДЕР
19:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   БАЄР
Неділя, 27 серпня
16:30 МАЙНЦ   _:_   АЙНТРАХТ
18:30 БАВАРІЯ   _:_   АУГСБУРГ

Таблиця Бундесліги після 1-го туру

Таблиця Бундесліги після 1-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 1-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
26
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