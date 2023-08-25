Бундесліга: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

"Баварія" з Гаррі Кейном на власному полі прийматиме "Аугсбург".

25 – 27 серпня відбудуться матчі 2-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "РБ Лейпцигом" і "Штутгартом".

У суботу дортмундська "Боруссія" на виїзді зіграє проти "Бохума", а "Боруссія" Менхенгладбах прийме "Баєр".

Завершиться тур у неділю поєдинками "Майнц" – "Айнтрахт" і "Баварія" – "Аугсбург".

Матчі 3-го туру Бундесліги відбудуться 1 – 3 вересня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР П'ятниця, 25 серпня 21:30 РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ ШТУТГАРТ Субота, 26 серпня 16:30 БОХУМ _:_ БОРУССІЯ ДОРТМУНД 16:30 ГАЙДЕНГАЙМ _:_ ГОФФЕНГАЙМ 16:30 ДАРМШТАДТ _:_ УНІОН 16:30 КЕЛЬН _:_ ВОЛЬФСБУРГ 16:30 ФРАЙБУРГ _:_ ВЕРДЕР 19:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ _:_ БАЄР Неділя, 27 серпня 16:30 МАЙНЦ _:_ АЙНТРАХТ 18:30 БАВАРІЯ _:_ АУГСБУРГ

Таблиця Бундесліги після 1-го туру

Таблиця Бундесліги після 1-го туру / Фото: flashscore.ua

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