Бундесліга: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

"Баварія" з Гаррі Кейном на власному полі прийматиме "Аугсбург".
25 – 27 серпня відбудуться матчі 2-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "РБ Лейпцигом" і "Штутгартом".
У суботу дортмундська "Боруссія" на виїзді зіграє проти "Бохума", а "Боруссія" Менхенгладбах прийме "Баєр".
Завершиться тур у неділю поєдинками "Майнц" – "Айнтрахт" і "Баварія" – "Аугсбург".
- Матчі 3-го туру Бундесліги відбудуться 1 – 3 вересня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР
|П'ятниця, 25 серпня
|21:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|Субота, 26 серпня
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|16:30
|ГАЙДЕНГАЙМ
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|16:30
|ДАРМШТАДТ
|_:_
|УНІОН
|16:30
|КЕЛЬН
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|ВЕРДЕР
|19:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|БАЄР
|Неділя, 27 серпня
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|18:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|АУГСБУРГ
Таблиця Бундесліги після 1-го туру
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