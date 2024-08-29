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Бундесліга: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Фанати леверкузенського "Баєра" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру "Баєр" прийме "РБ Лейпциг".

30 серпня – 1 вересня будуть зіграні матчі другого туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Розпочнеться тур у п'ятницю поєдинком "Уніон" – "Санкт-Паулі".

На суботу заплановано шість зустрічей, зокрема дортмундська "Боруссія" на виїзді зустрінеться з "Вердером", а в центральному поєдинку туру позмагаються "Баєр" і "РБ Лейпциг".

Завершиться тур двома поєдинками в неділю, серед них "Баварія" на своєму стадіоні побореться з "Фрайбургом".

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР
П'ятниця, 30 серпня
21:30 УНІОН   _:_   САНКТ-ПАУЛІ
Субота, 31 серпня
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
16:30 БОХУМ   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
16:30 ВЕРДЕР   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
16:30 ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   МАЙНЦ
19:30 БАЄР   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
Неділя, 1 вересня
16:30 ГАЙДЕНГАЙМ   _:_   АУГСБУРГ
18:30 БАВАРІЯ   _:_   ФРАЙБУРГ

Таблиця Бундесліги після 1-го туру

Таблиця Бундесліги після 1-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 1-го туру / Фото: flashscore.ua

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