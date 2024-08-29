Бундесліга: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

30 серпня – 1 вересня будуть зіграні матчі другого туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Розпочнеться тур у п'ятницю поєдинком "Уніон" – "Санкт-Паулі".

На суботу заплановано шість зустрічей, зокрема дортмундська "Боруссія" на виїзді зустрінеться з "Вердером", а в центральному поєдинку туру позмагаються "Баєр" і "РБ Лейпциг".

Завершиться тур двома поєдинками в неділю, серед них "Баварія" на своєму стадіоні побореться з "Фрайбургом".

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР П'ятниця, 30 серпня 21:30 УНІОН _:_ САНКТ-ПАУЛІ Субота, 31 серпня 16:30 АЙНТРАХТ _:_ ГОФФЕНГАЙМ 16:30 БОХУМ _:_ БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ 16:30 ВЕРДЕР _:_ БОРУССІЯ ДОРТМУНД 16:30 ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ _:_ ВОЛЬФСБУРГ 16:30 ШТУТГАРТ _:_ МАЙНЦ 19:30 БАЄР _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ Неділя, 1 вересня 16:30 ГАЙДЕНГАЙМ _:_ АУГСБУРГ 18:30 БАВАРІЯ _:_ ФРАЙБУРГ

Таблиця Бундесліги після 1-го туру

Таблиця Бундесліги після 1-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Серія А: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

УПЛ: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця