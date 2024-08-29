Бундесліга: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Баєр" прийме "РБ Лейпциг".
30 серпня – 1 вересня будуть зіграні матчі другого туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.
Розпочнеться тур у п'ятницю поєдинком "Уніон" – "Санкт-Паулі".
На суботу заплановано шість зустрічей, зокрема дортмундська "Боруссія" на виїзді зустрінеться з "Вердером", а в центральному поєдинку туру позмагаються "Баєр" і "РБ Лейпциг".
Завершиться тур двома поєдинками в неділю, серед них "Баварія" на своєму стадіоні побореться з "Фрайбургом".
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|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР
|П'ятниця, 30 серпня
|21:30
|УНІОН
|_:_
|САНКТ-ПАУЛІ
|Субота, 31 серпня
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|16:30
|ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|МАЙНЦ
|19:30
|БАЄР
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|Неділя, 1 вересня
|16:30
|ГАЙДЕНГАЙМ
|_:_
|АУГСБУРГ
|18:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
Таблиця Бундесліги після 1-го туру
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