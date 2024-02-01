Бундесліга: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Запеклі чемпіонські перегони між "Баєром" і "Баварією" тривають.
2 – 4 лютого відбудуться матчі 20-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Гайденгаймом" і дортмундською "Боруссією".
У суботу чинний чемпіон "Баварія" прийме "Боруссію" Менхенгладбах, а поточний лідер німецької першості "Баєр" на виїзді зіграє проти "Дармштадта".
Завершиться тур у неділю матчами "Вольфсбург" – "Гоффенгайм" і "РБ Лейпциг" – "Уніон".
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- Після 19-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (49 очок). На другому місці – "Баварія" (47). Далі йдуть "Штутгарт" (37) і "Боруссія" Дортмунд (36).
- Матчі 21-го туру Бундесліги відбудуться 9 – 11 лютого.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
|П'ятниця, 2 лютого
|21:30
|ГАЙДЕНГАЙМ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|Субота, 3 лютого
|16:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|ДАРМШТАДТ
|_:_
|БАЄР
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|ВЕРДЕР
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|19:30
|КЕЛЬН
|_:_
|АЙНТРАХТ
|Неділя, 4 лютого
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|18:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|УНІОН
Таблиця Бундесліги після 19-го туру
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