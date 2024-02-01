Бундесліга: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Запеклі чемпіонські перегони між "Баєром" і "Баварією" тривають.

2 – 4 лютого відбудуться матчі 20-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Гайденгаймом" і дортмундською "Боруссією".

У суботу чинний чемпіон "Баварія" прийме "Боруссію" Менхенгладбах, а поточний лідер німецької першості "Баєр" на виїзді зіграє проти "Дармштадта".

Завершиться тур у неділю матчами "Вольфсбург" – "Гоффенгайм" і "РБ Лейпциг" – "Уніон".

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Після 19-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (49 очок). На другому місці – "Баварія" (47). Далі йдуть "Штутгарт" (37) і "Боруссія" Дортмунд (36).

Матчі 21-го туру Бундесліги відбудуться 9 – 11 лютого.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".

Таблиця Бундесліги після 19-го туру

Таблиця Бундесліги після 19-го туру / Фото: flashscore.ua

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