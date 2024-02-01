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Бундесліга: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Форвард "Баварії" Гаррі Кейн / Фото: Associated Press

Запеклі чемпіонські перегони між "Баєром" і "Баварією" тривають.

2 – 4 лютого відбудуться матчі 20-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Гайденгаймом" і дортмундською "Боруссією".

У суботу чинний чемпіон "Баварія" прийме "Боруссію" Менхенгладбах, а поточний лідер німецької першості "Баєр" на виїзді зіграє проти "Дармштадта".

Завершиться тур у неділю матчами "Вольфсбург" – "Гоффенгайм" і "РБ Лейпциг" – "Уніон".

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

  • Після 19-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (49 очок). На другому місці – "Баварія" (47). Далі йдуть "Штутгарт" (37) і "Боруссія" Дортмунд (36).
  • Матчі 21-го туру Бундесліги відбудуться 9 – 11 лютого.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
П'ятниця, 2 лютого
21:30 ГАЙДЕНГАЙМ   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
Субота, 3 лютого
16:30 БАВАРІЯ   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
16:30 БОХУМ   _:_   АУГСБУРГ
16:30 ДАРМШТАДТ   _:_   БАЄР
16:30 МАЙНЦ   _:_   ВЕРДЕР
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   ШТУТГАРТ
19:30 КЕЛЬН   _:_   АЙНТРАХТ
Неділя, 4 лютого
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
18:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   УНІОН

Таблиця Бундесліги після 19-го туру

Таблиця Бундесліги після 19-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 19-го туру / Фото: flashscore.ua

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