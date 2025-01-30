Бундесліга: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Лідирує у чемпіонаті "Баварія", маючи шестиочковий відрив від "Баєра".

Від 31 січня до 2 лютого відбудуться матчі 20-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Вердером" і "Майнцом".

У суботу "Баварія" прийме "Гольштайн Кіль", дортмундська "Боруссія" зустрінеться з "Гайденгаймом", "Штутгарт" прийме "Боруссію" Менхенгладбах, а "РБ Лейпциг" зіграє з "Уніоном".

Завершиться тур у неділю: "Айнтрахт" позмагається з "Вольфсбургом", а "Баєр" поміряється силами з "Гоффенгаймом".

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Після 19-го туру таблицю Бундесліги одноосібно очолює "Баварія" (48 очок). На другому місці йде "Баєр" (42 пункти). Третю позицію посідає "Айнтрахт" (37 балів). Далі розташувалися "Штутгарт" і "РБ Лейпциг" (по 32 очки).

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25

20 ТУР П'ятниця, 31 січня 21:30 ВЕРДЕР _:_ МАЙНЦ Субота, 1 лютого 16:30 БАВАРІЯ _:_ ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ 16:30 БОХУМ _:_ ФРАЙБУРГ 16:30 ГАЙДЕНГАЙМ _:_ БОРУССІЯ ДОРТМУНД 16:30 САНКТ-ПАУЛІ _:_ АУГСБУРГ 16:30 ШТУТГАРТ _:_ БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ 19:30 УНІОН _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ Неділя, 2 лютого 16:30 АЙНТРАХТ _:_ ВОЛЬФСБУРГ 18:30 БАЄР _:_ ГОФФЕНГАЙМ

Таблиця Бундесліги після 19-го туру

Таблиця Бундесліги після 19-го туру / Фото: flashscore.ua

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