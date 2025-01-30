Бундесліга: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Лідирує у чемпіонаті "Баварія", маючи шестиочковий відрив від "Баєра".
Від 31 січня до 2 лютого відбудуться матчі 20-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Вердером" і "Майнцом".
У суботу "Баварія" прийме "Гольштайн Кіль", дортмундська "Боруссія" зустрінеться з "Гайденгаймом", "Штутгарт" прийме "Боруссію" Менхенгладбах, а "РБ Лейпциг" зіграє з "Уніоном".
Завершиться тур у неділю: "Айнтрахт" позмагається з "Вольфсбургом", а "Баєр" поміряється силами з "Гоффенгаймом".
Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Після 19-го туру таблицю Бундесліги одноосібно очолює "Баварія" (48 очок). На другому місці йде "Баєр" (42 пункти). Третю позицію посідає "Айнтрахт" (37 балів). Далі розташувалися "Штутгарт" і "РБ Лейпциг" (по 32 очки).
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
20 ТУР
|П'ятниця, 31 січня
|21:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|МАЙНЦ
|Субота, 1 лютого
|16:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|ГАЙДЕНГАЙМ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|16:30
|САНКТ-ПАУЛІ
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|19:30
|УНІОН
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|Неділя, 2 лютого
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|18:30
|БАЄР
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
Таблиця Бундесліги після 19-го туру
Читайте також:
Серія А: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця
Ла Ліга: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця