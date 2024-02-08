Бундесліга: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку 21-го туру Бундесліги зійдуться лідери чемпіонату – "Баєр" і "Баварія".

9 – 11 лютого відбудуться матчі 21-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між дортмундською "Боруссією" та "Фрайбургом".

На суботу заплановано центральний матч туру: у битві лідерів чемпіонату сильнішого визначатимуть "Баєр" і "Баварія".

Завершиться тур у неділю матчами "Штутгарт" – "Майнц" і "Гоффенгайм" – "Кельн".

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Після 20-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (52 очки). На другому місці – "Баварія" (50). Далі йдуть "Штутгарт" (40) і "Боруссія" Дортмунд (37) і "РБ Лейпциг" (36).

Матчі 22-го туру Бундесліги відбудуться 16 – 18 лютого.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".

Таблиця Бундесліги після 20-го туру

Таблиця Бундесліги після 20-го туру / Фото: flashscore.ua

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