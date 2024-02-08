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Бундесліга: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

"Баєр" – "Баварія" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку 21-го туру Бундесліги зійдуться лідери чемпіонату – "Баєр" і "Баварія".

9 – 11 лютого відбудуться матчі 21-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між дортмундською "Боруссією" та "Фрайбургом".

На суботу заплановано центральний матч туру: у битві лідерів чемпіонату сильнішого визначатимуть "Баєр" і "Баварія".

Завершиться тур у неділю матчами "Штутгарт" – "Майнц" і "Гоффенгайм" – "Кельн".

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

  • Після 20-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (52 очки). На другому місці – "Баварія" (50). Далі йдуть "Штутгарт" (40) і "Боруссія" Дортмунд (37) і "РБ Лейпциг" (36).
  • Матчі 22-го туру Бундесліги відбудуться 16 – 18 лютого.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР
П'ятниця, 9 лютого
21:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   ФРАЙБУРГ
Субота, 10 лютого
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   БОХУМ
16:30 АУГСБУРГ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
16:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   ДАРМШТАДТ
16:30 ВЕРДЕР   _:_   ГАЙДЕНГАЙМ
16:30 УНІОН   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
19:30 БАЄР   _:_   БАВАРІЯ
Неділя, 11 лютого
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   МАЙНЦ
18:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   КЕЛЬН

Таблиця Бундесліги після 20-го туру

Таблиця Бундесліги після 20-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 20-го туру / Фото: flashscore.ua

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