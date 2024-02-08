Бундесліга: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку 21-го туру Бундесліги зійдуться лідери чемпіонату – "Баєр" і "Баварія".
9 – 11 лютого відбудуться матчі 21-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між дортмундською "Боруссією" та "Фрайбургом".
На суботу заплановано центральний матч туру: у битві лідерів чемпіонату сильнішого визначатимуть "Баєр" і "Баварія".
Завершиться тур у неділю матчами "Штутгарт" – "Майнц" і "Гоффенгайм" – "Кельн".
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- Після 20-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (52 очки). На другому місці – "Баварія" (50). Далі йдуть "Штутгарт" (40) і "Боруссія" Дортмунд (37) і "РБ Лейпциг" (36).
- Матчі 22-го туру Бундесліги відбудуться 16 – 18 лютого.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР
|П'ятниця, 9 лютого
|21:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|Субота, 10 лютого
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|16:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|ДАРМШТАДТ
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|ГАЙДЕНГАЙМ
|16:30
|УНІОН
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|19:30
|БАЄР
|_:_
|БАВАРІЯ
|Неділя, 11 лютого
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|МАЙНЦ
|18:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|КЕЛЬН
Таблиця Бундесліги після 20-го туру
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