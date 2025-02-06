Бундесліга: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

"Баварія" продовжує лідирувати в німецькій першості, випереджаючи "Баєр" у боротьбі за титул.
7-9 лютого відбудуться матчі 21-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому лідер чемпіонату "Баварія" на своєму полі зустрінеться з "Вердером".
У суботу дортмундська "Боруссія" прийме "Штутгарт", чинний чемпіон "Баєр" гостюватиме у "Вольфсбурга", а "Айнтрахт" на виїзді зіграє проти "Боруссії" Менхенгладбах.
Завершиться тур у неділю поєдинками "Гольштайн Кіль" – "Бохум" і "РБ Лейпциг" – "Санкт-Паулі".
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Після 20-го туру таблицю Бундесліги одноосібно очолює "Баварія" (51 очко). На другому місці йде "Баєр" (45 пунктів). Третю позицію посідає "Айнтрахт" (38 балів). Топ-4 замикає "РБ Лейпциг" (33 очки).
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
21 ТУР
|П'ятниця, 7 лютого
|21:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|ВЕРДЕР
|Субота, 8 лютого
|16:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ШТУТГАРТ
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|БАЄР
|16:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|УНІОН
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|ГАЙДЕНГАЙМ
|19:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|Неділя, 9 лютого
|16:30
|ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ
|_:_
|БОХУМ
|18:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|САНКТ-ПАУЛІ
Таблиця Бундесліги після 20-го туру
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