Бундесліга: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

"Баварія" продовжує лідирувати в німецькій першості, випереджаючи "Баєр" у боротьбі за титул.

7-9 лютого відбудуться матчі 21-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому лідер чемпіонату "Баварія" на своєму полі зустрінеться з "Вердером".

У суботу дортмундська "Боруссія" прийме "Штутгарт", чинний чемпіон "Баєр" гостюватиме у "Вольфсбурга", а "Айнтрахт" на виїзді зіграє проти "Боруссії" Менхенгладбах.

Завершиться тур у неділю поєдинками "Гольштайн Кіль" – "Бохум" і "РБ Лейпциг" – "Санкт-Паулі".

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Після 20-го туру таблицю Бундесліги одноосібно очолює "Баварія" (51 очко). На другому місці йде "Баєр" (45 пунктів). Третю позицію посідає "Айнтрахт" (38 балів). Топ-4 замикає "РБ Лейпциг" (33 очки).

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25

21 ТУР П'ятниця, 7 лютого 21:30 БАВАРІЯ _:_ ВЕРДЕР Субота, 8 лютого 16:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД _:_ ШТУТГАРТ 16:30 ВОЛЬФСБУРГ _:_ БАЄР 16:30 ГОФФЕНГАЙМ _:_ УНІОН 16:30 МАЙНЦ _:_ АУГСБУРГ 16:30 ФРАЙБУРГ _:_ ГАЙДЕНГАЙМ 19:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ _:_ АЙНТРАХТ Неділя, 9 лютого 16:30 ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ _:_ БОХУМ 18:30 РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ САНКТ-ПАУЛІ

Таблиця Бундесліги після 20-го туру

Таблиця Бундесліги після 20-го туру / Фото: flashscore.ua

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