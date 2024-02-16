Бундесліга: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

"Баєр" на вершині турнірної таблиці спробує зберегти 5-очковий відрив від "Баварії".
16 – 18 лютого відбудуться матчі 22-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Кельном" і "Вердером".
У суботу дортмундська "Боруссія" на виїзді зіграє з "Вольфсбургом", лідер чемпіонату "Баєр" у гостях протистоятиме "Гайденгайму", а "РБ Лейпциг" вдома позмагається з "Боруссією" Менхенгладбах.
Завершитися тур у неділю. Цього дня чинний чемпіон "Баварія" проведе виїзний поєдинок проти "Бохума".
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- Після 21-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (55 очок). На другому місці – "Баварія" (50). Далі йдуть "Штутгарт" (43), "Боруссія" Дортмунд (40) і "РБ Лейпциг" (37).
- Матчі 23-го туру Бундесліги відбудуться 23 – 25 лютого.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР
|П'ятниця, 16 лютого
|21:30
|КЕЛЬН
|_:_
|ВЕРДЕР
|Субота, 17 лютого
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|16:30
|ГАЙДЕНГАЙМ
|_:_
|БАЄР
|16:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|УНІОН
|16:30
|ДАРМШТАДТ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|АУГСБУРГ
|19:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|Неділя, 18 лютого
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|18:30
|БОХУМ
|_:_
|БАВАРІЯ
Таблиця Бундесліги після 21-го туру
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