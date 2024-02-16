Бундесліга: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

"Баєр" на вершині турнірної таблиці спробує зберегти 5-очковий відрив від "Баварії".

16 – 18 лютого відбудуться матчі 22-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Кельном" і "Вердером".

У суботу дортмундська "Боруссія" на виїзді зіграє з "Вольфсбургом", лідер чемпіонату "Баєр" у гостях протистоятиме "Гайденгайму", а "РБ Лейпциг" вдома позмагається з "Боруссією" Менхенгладбах.

Завершитися тур у неділю. Цього дня чинний чемпіон "Баварія" проведе виїзний поєдинок проти "Бохума".

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Після 21-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (55 очок). На другому місці – "Баварія" (50). Далі йдуть "Штутгарт" (43), "Боруссія" Дортмунд (40) і "РБ Лейпциг" (37).

Матчі 23-го туру Бундесліги відбудуться 23 – 25 лютого.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".

Таблиця Бундесліги після 21-го туру

Таблиця Бундесліги після 21-го туру / Фото: flashscore.ua

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