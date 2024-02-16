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Бундесліга: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

"Баєр" / Фото: Associated Press

"Баєр" на вершині турнірної таблиці спробує зберегти 5-очковий відрив від "Баварії".

16 – 18 лютого відбудуться матчі 22-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Кельном" і "Вердером".

У суботу дортмундська "Боруссія" на виїзді зіграє з "Вольфсбургом", лідер чемпіонату "Баєр" у гостях протистоятиме "Гайденгайму", а "РБ Лейпциг" вдома позмагається з "Боруссією" Менхенгладбах.

Завершитися тур у неділю. Цього дня чинний чемпіон "Баварія" проведе виїзний поєдинок проти "Бохума".

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

  • Після 21-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (55 очок). На другому місці – "Баварія" (50). Далі йдуть "Штутгарт" (43), "Боруссія" Дортмунд (40) і "РБ Лейпциг" (37).
  • Матчі 23-го туру Бундесліги відбудуться 23 – 25 лютого.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР
П'ятниця, 16 лютого
21:30 КЕЛЬН   _:_   ВЕРДЕР
Субота, 17 лютого
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
16:30 ГАЙДЕНГАЙМ   _:_   БАЄР
16:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   УНІОН
16:30 ДАРМШТАДТ   _:_   ШТУТГАРТ
16:30 МАЙНЦ   _:_   АУГСБУРГ
19:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
Неділя, 18 лютого
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   АЙНТРАХТ
18:30 БОХУМ   _:_   БАВАРІЯ

Таблиця Бундесліги після 21-го туру

Таблиця Бундесліги після 21-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 21-го туру / Фото: flashscore.ua

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