Бундесліга: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру чинний чемпіон "Баєр" прийматиме "Баварію", яка зараз лідирує.

14-16 лютого відбудуться матчі 22-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "РБ Лейпциг" зійдеться з "Аугсбургом".

У суботу дортмундська "Боруссія" позмагається з "Бохумом", а в центральному матчі туру чинний чемпіон "Баєр" на своєму полі зустрінеться з "Баварією", яка зараз лідирує.

Завершиться тур трьома поєдинками в неділю, зокрема "Айнтрахт" прийматиме "Гольштайн Кіль".

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Після 21-го туру таблицю Бундесліги одноосібно очолює "Баварія" (54 очки). На другому місці йде "Баєр" (46 пунктів). Третю позицію посідає "Айнтрахт" (39 балів). Топ-4 замикає "РБ Лейпциг" (36 очок).

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25

22 ТУР П'ятниця, 14 лютого 21:30 АУГСБУРГ _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ Субота, 15 лютого 16:30 БОХУМ _:_ БОРУССІЯ ДОРТМУНД 16:30 САНКТ-ПАУЛІ _:_ ФРАЙБУРГ 16:30 УНІОН _:_ БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ 16:30 ШТУТГАРТ _:_ ВОЛЬФСБУРГ 19:30 БАЄР _:_ БАВАРІЯ Неділя, 16 лютого 16:30 ВЕРДЕР _:_ ГОФФЕНГАЙМ 18:30 АЙНТРАХТ _:_ ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ 20:30 ГАЙДЕНГАЙМ _:_ МАЙНЦ

Таблиця Бундесліги після 21-го туру

Таблиця Бундесліги після 21-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Серія А: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

АПЛ: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця