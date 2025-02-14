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Бундесліга: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

"Баварія" – "Баєр" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру чинний чемпіон "Баєр" прийматиме "Баварію", яка зараз лідирує.

14-16 лютого відбудуться матчі 22-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "РБ Лейпциг" зійдеться з "Аугсбургом".

У суботу дортмундська "Боруссія" позмагається з "Бохумом", а в центральному матчі туру чинний чемпіон "Баєр" на своєму полі зустрінеться з "Баварією", яка зараз лідирує.

Завершиться тур трьома поєдинками в неділю, зокрема "Айнтрахт" прийматиме "Гольштайн Кіль".

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Після 21-го туру таблицю Бундесліги одноосібно очолює "Баварія" (54 очки). На другому місці йде "Баєр" (46 пунктів). Третю позицію посідає "Айнтрахт" (39 балів). Топ-4 замикає "РБ Лейпциг" (36 очок).

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
22 ТУР
П'ятниця, 14 лютого
21:30 АУГСБУРГ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
Субота, 15 лютого
16:30 БОХУМ   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
16:30 САНКТ-ПАУЛІ   _:_   ФРАЙБУРГ
16:30 УНІОН   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
19:30 БАЄР   _:_   БАВАРІЯ
Неділя, 16 лютого
16:30 ВЕРДЕР   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
18:30 АЙНТРАХТ   _:_   ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ
20:30 ГАЙДЕНГАЙМ   _:_   МАЙНЦ

Таблиця Бундесліги після 21-го туру

Таблиця Бундесліги після 21-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 21-го туру / Фото: flashscore.ua

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