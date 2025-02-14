Бундесліга: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру чинний чемпіон "Баєр" прийматиме "Баварію", яка зараз лідирує.
14-16 лютого відбудуться матчі 22-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "РБ Лейпциг" зійдеться з "Аугсбургом".
У суботу дортмундська "Боруссія" позмагається з "Бохумом", а в центральному матчі туру чинний чемпіон "Баєр" на своєму полі зустрінеться з "Баварією", яка зараз лідирує.
Завершиться тур трьома поєдинками в неділю, зокрема "Айнтрахт" прийматиме "Гольштайн Кіль".
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Після 21-го туру таблицю Бундесліги одноосібно очолює "Баварія" (54 очки). На другому місці йде "Баєр" (46 пунктів). Третю позицію посідає "Айнтрахт" (39 балів). Топ-4 замикає "РБ Лейпциг" (36 очок).
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
22 ТУР
|П'ятниця, 14 лютого
|21:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|Субота, 15 лютого
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|16:30
|САНКТ-ПАУЛІ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|УНІОН
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|19:30
|БАЄР
|_:_
|БАВАРІЯ
|Неділя, 16 лютого
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|18:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ
|20:30
|ГАЙДЕНГАЙМ
|_:_
|МАЙНЦ
Таблиця Бундесліги після 21-го туру
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