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Бундесліга: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Форвард "Баварії" Гаррі Кейн / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру "Баварія" прийме "РБ Лейпциг".

23 – 25 лютого відбудуться матчі 23-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому лідер чемпіонату "Баєр" прийматиме "Майнц".

На суботу заплановано центральний матч цього туру: "Баварія" вдома протистоятиме "РБ Лейпцигу".

Завершиться тур у неділю. Цього дня дортмундська "Боруссія" на своєму полі зустрінеться з "Гоффенгаймом".

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

  • Після 22-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (58 очок). На другому місці – "Баварія" (50). Далі йдуть "Штутгарт" (46), "Боруссія" Дортмунд (41) і "РБ Лейпциг" (40).
  • Матчі 24-го туру Бундесліги відбудуться 1 – 3 березня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР
П'ятниця, 23 лютого
21:30 БАЄР   _:_   МАЙНЦ
Субота, 24 лютого
16:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   БОХУМ
16:30 ВЕРДЕР   _:_   ДАРМШТАДТ
16:30 УНІОН   _:_   ГАЙДЕНГАЙМ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   КЕЛЬН
19:30 БАВАРІЯ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
Неділя, 25 лютого
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
18:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
20:30 АУГСБУРГ   _:_   ФРАЙБУРГ

Таблиця Бундесліги після 22-го туру

Таблиця Бундесліги після 22-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 22-го туру / Фото: flashscore.ua

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