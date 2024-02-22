Бундесліга: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

23 – 25 лютого відбудуться матчі 23-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому лідер чемпіонату "Баєр" прийматиме "Майнц".

На суботу заплановано центральний матч цього туру: "Баварія" вдома протистоятиме "РБ Лейпцигу".

Завершиться тур у неділю. Цього дня дортмундська "Боруссія" на своєму полі зустрінеться з "Гоффенгаймом".

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Після 22-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (58 очок). На другому місці – "Баварія" (50). Далі йдуть "Штутгарт" (46), "Боруссія" Дортмунд (41) і "РБ Лейпциг" (40).

Матчі 24-го туру Бундесліги відбудуться 1 – 3 березня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".

Таблиця Бундесліги після 22-го туру

Таблиця Бундесліги після 22-го туру / Фото: flashscore.ua

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