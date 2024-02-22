Бундесліга: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Баварія" прийме "РБ Лейпциг".
23 – 25 лютого відбудуться матчі 23-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому лідер чемпіонату "Баєр" прийматиме "Майнц".
На суботу заплановано центральний матч цього туру: "Баварія" вдома протистоятиме "РБ Лейпцигу".
Завершиться тур у неділю. Цього дня дортмундська "Боруссія" на своєму полі зустрінеться з "Гоффенгаймом".
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- Після 22-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (58 очок). На другому місці – "Баварія" (50). Далі йдуть "Штутгарт" (46), "Боруссія" Дортмунд (41) і "РБ Лейпциг" (40).
- Матчі 24-го туру Бундесліги відбудуться 1 – 3 березня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР
|П'ятниця, 23 лютого
|21:30
|БАЄР
|_:_
|МАЙНЦ
|Субота, 24 лютого
|16:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|ДАРМШТАДТ
|16:30
|УНІОН
|_:_
|ГАЙДЕНГАЙМ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|КЕЛЬН
|19:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|Неділя, 25 лютого
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|18:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|20:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
Таблиця Бундесліги після 22-го туру
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