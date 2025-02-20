Бундесліга: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

21-23 лютого відбудуться матчі 23-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Фрайбургом" і "Вердером".

У суботу чинний чемпіон "Баєр" спробує обіграти "Гольштайн Кіль", а дортмундська "Боруссія" позмагається з "Уніоном".

Завершиться тур трьома поєдинками в неділю, зокрема "РБ Лейпциг" зустрінеться з "Гайденгаймом", а в центральному поєдинку туру "Баварія" прийматиме "Айнтрахт".

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Після 22-го туру таблицю Бундесліги одноосібно очолює "Баварія" (55 очок). На другому місці йде "Баєр" (47 пунктів). Третю позицію посідає "Айнтрахт" (42 бали). Топ-4 замикає "РБ Лейпциг" (37 очок).

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25

23 ТУР П'ятниця, 21 лютого 21:30 ФРАЙБУРГ _:_ ВЕРДЕР Субота, 22 лютого 16:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ _:_ АУГСБУРГ 16:30 ВОЛЬФСБУРГ _:_ БОХУМ 16:30 ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ _:_ БАЄР 16:30 МАЙНЦ _:_ САНКТ-ПАУЛІ 19:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД _:_ УНІОН Неділя, 23 лютого 16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ ГАЙДЕНГАЙМ 18:30 БАВАРІЯ _:_ АЙНТРАХТ 20:30 ГОФФЕНГАЙМ _:_ ШТУТГАРТ

Таблиця Бундесліги після 22-го туру

Таблиця Бундесліги після 22-го туру / Фото: flashscore.ua

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