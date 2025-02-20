Бундесліга: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Баварія" прийматиме "Айнтрахт".
21-23 лютого відбудуться матчі 23-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Фрайбургом" і "Вердером".
У суботу чинний чемпіон "Баєр" спробує обіграти "Гольштайн Кіль", а дортмундська "Боруссія" позмагається з "Уніоном".
Завершиться тур трьома поєдинками в неділю, зокрема "РБ Лейпциг" зустрінеться з "Гайденгаймом", а в центральному поєдинку туру "Баварія" прийматиме "Айнтрахт".
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Після 22-го туру таблицю Бундесліги одноосібно очолює "Баварія" (55 очок). На другому місці йде "Баєр" (47 пунктів). Третю позицію посідає "Айнтрахт" (42 бали). Топ-4 замикає "РБ Лейпциг" (37 очок).
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
23 ТУР
|П'ятниця, 21 лютого
|21:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|ВЕРДЕР
|Субота, 22 лютого
|16:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ
|_:_
|БАЄР
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|САНКТ-ПАУЛІ
|19:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|УНІОН
|Неділя, 23 лютого
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|ГАЙДЕНГАЙМ
|18:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|20:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|ШТУТГАРТ
Таблиця Бундесліги після 22-го туру
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