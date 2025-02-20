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Бундесліга: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

"Баварія" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру "Баварія" прийматиме "Айнтрахт".

21-23 лютого відбудуться матчі 23-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Фрайбургом" і "Вердером".

У суботу чинний чемпіон "Баєр" спробує обіграти "Гольштайн Кіль", а дортмундська "Боруссія" позмагається з "Уніоном".

Завершиться тур трьома поєдинками в неділю, зокрема "РБ Лейпциг" зустрінеться з "Гайденгаймом", а в центральному поєдинку туру "Баварія" прийматиме "Айнтрахт".

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Після 22-го туру таблицю Бундесліги одноосібно очолює "Баварія" (55 очок). На другому місці йде "Баєр" (47 пунктів). Третю позицію посідає "Айнтрахт" (42 бали). Топ-4 замикає "РБ Лейпциг" (37 очок).

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
23 ТУР
П'ятниця, 21 лютого
21:30 ФРАЙБУРГ   _:_   ВЕРДЕР
Субота, 22 лютого
16:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   АУГСБУРГ
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   БОХУМ
16:30 ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ   _:_   БАЄР
16:30 МАЙНЦ   _:_   САНКТ-ПАУЛІ
19:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   УНІОН
Неділя, 23 лютого
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   ГАЙДЕНГАЙМ
18:30 БАВАРІЯ   _:_   АЙНТРАХТ
20:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   ШТУТГАРТ

Таблиця Бундесліги після 22-го туру

Таблиця Бундесліги після 22-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 22-го туру / Фото: flashscore.ua

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