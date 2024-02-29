Бундесліга: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

"Баварія" зіграє з "Фрайбургом", а "Баєр" позмагається з "Кельном".
1 – 3 березня відбудуться матчі 24-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому чинний чемпіон "Баварія" на виїзді зустрінеться з "Фрайбургом".
У суботу "РБ Лейпциг" завітає в гості до "Бохума", а дортмундська "Боруссія" на виїзді позмагається з "Уніоном".
Завершиться тур у неділю. Цього дня лідер чемпіонату "Баєр" приїде в гості до "Кельна".
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- Після 23-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (61 очко). На другому місці – "Баварія" (53). Далі йдуть "Штутгарт" (47), "Боруссія" Дортмунд (41) і "РБ Лейпциг" (40).
- Матчі 25-го туру Бундесліги відбудуться 8 – 10 березня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР
|П'ятниця, 1 березня
|21:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|БАВАРІЯ
|Субота, 2 березня
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|16:30
|ГАЙДЕНГАЙМ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|16:30
|ДАРМШТАДТ
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|16:30
|УНІОН
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|19:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|Неділя, 3 березня
|16:30
|КЕЛЬН
|_:_
|БАЄР
|18:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|ВЕРДЕР
Таблиця Бундесліги після 23-го туру
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