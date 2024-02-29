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Бундесліга: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Головний тренер "Баварії" Томас Тухель / Фото: Associated Press

"Баварія" зіграє з "Фрайбургом", а "Баєр" позмагається з "Кельном".

1 – 3 березня відбудуться матчі 24-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому чинний чемпіон "Баварія" на виїзді зустрінеться з "Фрайбургом".

У суботу "РБ Лейпциг" завітає в гості до "Бохума", а дортмундська "Боруссія" на виїзді позмагається з "Уніоном".

Завершиться тур у неділю. Цього дня лідер чемпіонату "Баєр" приїде в гості до "Кельна".

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

  • Після 23-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (61 очко). На другому місці – "Баварія" (53). Далі йдуть "Штутгарт" (47), "Боруссія" Дортмунд (41) і "РБ Лейпциг" (40).
  • Матчі 25-го туру Бундесліги відбудуться 8 – 10 березня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР
П'ятниця, 1 березня
21:30 ФРАЙБУРГ   _:_   БАВАРІЯ
Субота, 2 березня
16:30 БОХУМ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
16:30 ГАЙДЕНГАЙМ   _:_   АЙНТРАХТ
16:30 ДАРМШТАДТ   _:_   АУГСБУРГ
16:30 МАЙНЦ   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
16:30 УНІОН   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
19:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   ШТУТГАРТ
Неділя, 3 березня
16:30 КЕЛЬН   _:_   БАЄР
18:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   ВЕРДЕР

Таблиця Бундесліги після 23-го туру

Таблиця Бундесліги після 23-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 23-го туру / Фото: flashscore.ua

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