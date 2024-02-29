Бундесліга: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

"Баварія" зіграє з "Фрайбургом", а "Баєр" позмагається з "Кельном".

1 – 3 березня відбудуться матчі 24-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому чинний чемпіон "Баварія" на виїзді зустрінеться з "Фрайбургом".

У суботу "РБ Лейпциг" завітає в гості до "Бохума", а дортмундська "Боруссія" на виїзді позмагається з "Уніоном".

Завершиться тур у неділю. Цього дня лідер чемпіонату "Баєр" приїде в гості до "Кельна".

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Після 23-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (61 очко). На другому місці – "Баварія" (53). Далі йдуть "Штутгарт" (47), "Боруссія" Дортмунд (41) і "РБ Лейпциг" (40).

Матчі 25-го туру Бундесліги відбудуться 8 – 10 березня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".

Таблиця Бундесліги після 23-го туру

Таблиця Бундесліги після 23-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Серія А: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

УПЛ: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця