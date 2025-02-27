Бундесліга: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Баєр" поміряється силами з "Айнтрахтом".
Від 28 лютого до 2 березня відбудуться матчі 24-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Баварія" на виїзді позмагається зі "Штутгартом".
У суботу "РБ Лейпциг" зустрінеться з "Майнцом", дортмундська "Боруссія" протистоятиме "Санкт-Паулі", а "Баєр" поміряється силами з "Айнтрахтом".
Завершиться тур у неділю поєдинками "Уніон" – "Гольштайн Кіль" і "Аугсбург" – "Фрайбург".
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Після 23-го туру таблицю Бундесліги одноосібно очолює "Баварія" (58 очок). На другому місці йде "Баєр" (50 пунктів). Третю позицію посідає "Айнтрахт" (42 бали). Топ-4 замикає "Фрайбург" (39 очок).
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
24 ТУР
|П'ятниця, 28 лютого
|21:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|БАВАРІЯ
|Субота, 1 березня
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|ГАЙДЕНГАЙМ
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|МАЙНЦ
|16:30
|САНКТ-ПАУЛІ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|19:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|БАЄР
|Неділя, 2 березня
|16:30
|УНІОН
|_:_
|ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ
|18:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
Таблиця Бундесліги після 23-го туру
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