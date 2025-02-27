Бундесліга: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Баєр" поміряється силами з "Айнтрахтом".

Від 28 лютого до 2 березня відбудуться матчі 24-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Баварія" на виїзді позмагається зі "Штутгартом".

У суботу "РБ Лейпциг" зустрінеться з "Майнцом", дортмундська "Боруссія" протистоятиме "Санкт-Паулі", а "Баєр" поміряється силами з "Айнтрахтом".

Завершиться тур у неділю поєдинками "Уніон" – "Гольштайн Кіль" і "Аугсбург" – "Фрайбург".

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Після 23-го туру таблицю Бундесліги одноосібно очолює "Баварія" (58 очок). На другому місці йде "Баєр" (50 пунктів). Третю позицію посідає "Айнтрахт" (42 бали). Топ-4 замикає "Фрайбург" (39 очок).

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25

24 ТУР П'ятниця, 28 лютого 21:30 ШТУТГАРТ _:_ БАВАРІЯ Субота, 1 березня 16:30 БОХУМ _:_ ГОФФЕНГАЙМ 16:30 ВЕРДЕР _:_ ВОЛЬФСБУРГ 16:30 ГАЙДЕНГАЙМ _:_ БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ 16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ МАЙНЦ 16:30 САНКТ-ПАУЛІ _:_ БОРУССІЯ ДОРТМУНД 19:30 АЙНТРАХТ _:_ БАЄР Неділя, 2 березня 16:30 УНІОН _:_ ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ 18:30 АУГСБУРГ _:_ ФРАЙБУРГ

Таблиця Бундесліги після 23-го туру

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