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Бундесліга: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Фанати "Баєра" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру "Баєр" поміряється силами з "Айнтрахтом".

Від 28 лютого до 2 березня відбудуться матчі 24-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Баварія" на виїзді позмагається зі "Штутгартом".

У суботу "РБ Лейпциг" зустрінеться з "Майнцом", дортмундська "Боруссія" протистоятиме "Санкт-Паулі", а "Баєр" поміряється силами з "Айнтрахтом".

Завершиться тур у неділю поєдинками "Уніон" – "Гольштайн Кіль" і "Аугсбург" – "Фрайбург".

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Після 23-го туру таблицю Бундесліги одноосібно очолює "Баварія" (58 очок). На другому місці йде "Баєр" (50 пунктів). Третю позицію посідає "Айнтрахт" (42 бали). Топ-4 замикає "Фрайбург" (39 очок).

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
24 ТУР
П'ятниця, 28 лютого
21:30 ШТУТГАРТ   _:_   БАВАРІЯ
Субота, 1 березня
16:30 БОХУМ   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
16:30 ВЕРДЕР   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 ГАЙДЕНГАЙМ   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   МАЙНЦ
16:30 САНКТ-ПАУЛІ   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
19:30 АЙНТРАХТ   _:_   БАЄР
Неділя, 2 березня
16:30 УНІОН   _:_   ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ
18:30 АУГСБУРГ   _:_   ФРАЙБУРГ

Таблиця Бундесліги після 23-го туру

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