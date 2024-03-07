Бундесліга: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Леверкузенський "Баєр" мчить до першого в клубній історії чемпіонського титулу.

8 – 10 березня відбудуться матчі 25-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Штутгартом" та "Уніоном".

У суботу чинний чемпіон "Баварія" прийме "Майнц", "РБ Лейпциг" вдома зіграє з "Дармштадтом", а дортмундська "Боруссія" приїде в гості до "Вердера".

Завершиться тур у неділю. Цього дня абсолютний лідер чемпіонату "Баєр", який ще ніколи в історії не вигравав Бундеслігу, на своєму полі зустрінеться з "Вольфсбургом".

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Після 24-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (64 очки). На другому місці – "Баварія" (54). Далі йдуть "Штутгарт" (50), "Боруссія" Дортмунд (44) і "РБ Лейпциг" (43).

Матчі 26-го туру Бундесліги відбудуться 15 – 17 березня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".

Таблиця Бундесліги після 24-го туру

Таблиця Бундесліги після 24-го туру / Фото: flashscore.ua

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