Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Бундесліга: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Футболісти "Баєра" зі своїми фанатами / Фото: Associated Press

Леверкузенський "Баєр" мчить до першого в клубній історії чемпіонського титулу.

8 – 10 березня відбудуться матчі 25-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Штутгартом" та "Уніоном".

У суботу чинний чемпіон "Баварія" прийме "Майнц", "РБ Лейпциг" вдома зіграє з "Дармштадтом", а дортмундська "Боруссія" приїде в гості до "Вердера".

Завершиться тур у неділю. Цього дня абсолютний лідер чемпіонату "Баєр", який ще ніколи в історії не вигравав Бундеслігу, на своєму полі зустрінеться з "Вольфсбургом".

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

  • Після 24-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (64 очки). На другому місці – "Баварія" (54). Далі йдуть "Штутгарт" (50), "Боруссія" Дортмунд (44) і "РБ Лейпциг" (43).
  • Матчі 26-го туру Бундесліги відбудуться 15 – 17 березня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР
П'ятниця, 8 березня
21:30 ШТУТГАРТ   _:_   УНІОН
Субота, 9 березня
16:30 АУГСБУРГ   _:_   ГАЙДЕНГАЙМ
16:30 БАВАРІЯ   _:_   МАЙНЦ
16:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   КЕЛЬН
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   ДАРМШТАДТ
19:30 ВЕРДЕР   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
Неділя, 10 березня
16:30 БОХУМ   _:_   ФРАЙБУРГ
18:30 АЙНТРАХТ   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
20:30 БАЄР   _:_   ВОЛЬФСБУРГ

Таблиця Бундесліги після 24-го туру

Таблиця Бундесліги після 24-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 24-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Серія А: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

УПЛ: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Повʼязані теми:

Наступна публікація