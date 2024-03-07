Бундесліга: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Леверкузенський "Баєр" мчить до першого в клубній історії чемпіонського титулу.
8 – 10 березня відбудуться матчі 25-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Штутгартом" та "Уніоном".
У суботу чинний чемпіон "Баварія" прийме "Майнц", "РБ Лейпциг" вдома зіграє з "Дармштадтом", а дортмундська "Боруссія" приїде в гості до "Вердера".
Завершиться тур у неділю. Цього дня абсолютний лідер чемпіонату "Баєр", який ще ніколи в історії не вигравав Бундеслігу, на своєму полі зустрінеться з "Вольфсбургом".
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- Після 24-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (64 очки). На другому місці – "Баварія" (54). Далі йдуть "Штутгарт" (50), "Боруссія" Дортмунд (44) і "РБ Лейпциг" (43).
- Матчі 26-го туру Бундесліги відбудуться 15 – 17 березня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР
|П'ятниця, 8 березня
|21:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|УНІОН
|Субота, 9 березня
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|ГАЙДЕНГАЙМ
|16:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|МАЙНЦ
|16:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|КЕЛЬН
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|ДАРМШТАДТ
|19:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|Неділя, 10 березня
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|18:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|20:30
|БАЄР
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
Таблиця Бундесліги після 24-го туру
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