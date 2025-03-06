Бундесліга: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

За десять турів до кінця у чемпіонаті лідирує "Баварія", яка випередажає "Баєр" на 8 очок.
7-9 березня відбудуться матчі 25-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Боруссією" Менхенгладбах і "Майнцом".
У суботу "Баварія" прийме "Бохум", "Баєр" позмагається з "Вердером", дортмундська "Боруссія" зійдеться з "Аугсбургом", а "РБ Лейпциг" поміряється силами з "Фрайбургом".
Завершиться тур у неділю поєдинками "Айнтрахт" – "Уніон" і "Гоффенгайм" – "Гайденгайм".
Додамо, що 5 березня "Баварія" на своєму полі розгромила "Баєр" (3:0) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок-відповідь відбудеться 11 березня в Леверкузені.
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За десять турів до кінця таблицю Бундесліги одноосібно очолює "Баварія" (61 очко). На другому місці йде "Баєр" (53 пункти). Третю позицію посідає "Айнтрахт" (42 бали). Топ-4 сенсаційно замикає "Майнц" (41 очко).
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
25 ТУР
|П'ятниця, 7 березня
|21:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|МАЙНЦ
|Субота, 8 березня
|16:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|БАЄР
|_:_
|ВЕРДЕР
|16:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|САНКТ-ПАУЛІ
|16:30
|ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|19:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|Неділя, 9 березня
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|УНІОН
|18:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|ГАЙДЕНГАЙМ
Таблиця Бундесліги після 24-го туру
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