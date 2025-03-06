Бундесліга: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

За десять турів до кінця у чемпіонаті лідирує "Баварія", яка випередажає "Баєр" на 8 очок.

7-9 березня відбудуться матчі 25-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Боруссією" Менхенгладбах і "Майнцом".

У суботу "Баварія" прийме "Бохум", "Баєр" позмагається з "Вердером", дортмундська "Боруссія" зійдеться з "Аугсбургом", а "РБ Лейпциг" поміряється силами з "Фрайбургом".

Завершиться тур у неділю поєдинками "Айнтрахт" – "Уніон" і "Гоффенгайм" – "Гайденгайм".

Додамо, що 5 березня "Баварія" на своєму полі розгромила "Баєр" (3:0) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок-відповідь відбудеться 11 березня в Леверкузені.

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За десять турів до кінця таблицю Бундесліги одноосібно очолює "Баварія" (61 очко). На другому місці йде "Баєр" (53 пункти). Третю позицію посідає "Айнтрахт" (42 бали). Топ-4 сенсаційно замикає "Майнц" (41 очко).

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25

25 ТУР П'ятниця, 7 березня 21:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ _:_ МАЙНЦ Субота, 8 березня 16:30 БАВАРІЯ _:_ БОХУМ 16:30 БАЄР _:_ ВЕРДЕР 16:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД _:_ АУГСБУРГ 16:30 ВОЛЬФСБУРГ _:_ САНКТ-ПАУЛІ 16:30 ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ _:_ ШТУТГАРТ 19:30 ФРАЙБУРГ _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ Неділя, 9 березня 16:30 АЙНТРАХТ _:_ УНІОН 18:30 ГОФФЕНГАЙМ _:_ ГАЙДЕНГАЙМ

Таблиця Бундесліги після 24-го туру

Таблиця Бундесліги після 24-го туру / Фото: flashscore.ua

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