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Бундесліга: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

"Баварія" / Фото: Associated Press

За десять турів до кінця у чемпіонаті лідирує "Баварія", яка випередажає "Баєр" на 8 очок.

7-9 березня відбудуться матчі 25-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Боруссією" Менхенгладбах і "Майнцом".

У суботу "Баварія" прийме "Бохум", "Баєр" позмагається з "Вердером", дортмундська "Боруссія" зійдеться з "Аугсбургом", а "РБ Лейпциг" поміряється силами з "Фрайбургом".

Завершиться тур у неділю поєдинками "Айнтрахт" – "Уніон" і "Гоффенгайм" – "Гайденгайм".

Додамо, що 5 березня "Баварія" на своєму полі розгромила "Баєр" (3:0) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок-відповідь відбудеться 11 березня в Леверкузені.

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

За десять турів до кінця таблицю Бундесліги одноосібно очолює "Баварія" (61 очко). На другому місці йде "Баєр" (53 пункти). Третю позицію посідає "Айнтрахт" (42 бали). Топ-4 сенсаційно замикає "Майнц" (41 очко).

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
25 ТУР
П'ятниця, 7 березня
21:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   МАЙНЦ
Субота, 8 березня
16:30 БАВАРІЯ   _:_   БОХУМ
16:30 БАЄР   _:_   ВЕРДЕР
16:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   АУГСБУРГ
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   САНКТ-ПАУЛІ
16:30 ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ   _:_   ШТУТГАРТ
19:30 ФРАЙБУРГ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
Неділя, 9 березня
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   УНІОН
18:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   ГАЙДЕНГАЙМ

Таблиця Бундесліги після 24-го туру

Таблиця Бундесліги після 24-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 24-го туру / Фото: flashscore.ua

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