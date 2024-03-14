Бундесліга: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

"Баєр" наближається до першого в клубній історії чемпіонства.
15 – 17 березня відбудуться матчі 26-го туру німецької Бундесліги сезону 2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "РБ Лейпциг" на виїзді зіграє з "Кельном".
У суботу чинний чемпіон "Баварія" в гостях зустрінеться з "Дармштадтом".
Завершиться тур у неділю. Цього дня абсолютний лідер чемпіонату "Баєр" завітає в гості до "Фрайбурга", а дортмундська "Боруссія" прийме "Айнтрахт".
Зазначимо, що "Баєр" ще ніколи не вигравав "золото" Бундесліги – найкращим результатом леверкузенців було "срібло", з яким команда п'ять разів завершувала сезон (востаннє – 2011 року).
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- Після 25-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (67 очок). На другому місці – "Баварія" (57). Далі йдуть "Штутгарт" (53), "Боруссія" Дортмунд (47) і "РБ Лейпциг" (46).
- Матчі 27-го туру Бундесліги відбудуться після міжнародної паузи, 30 – 31 березня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР
|П'ятниця, 15 березня
|21:30
|КЕЛЬН
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|Субота, 16 березня
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|ГАЙДЕНГАЙМ
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|16:30
|ДАРМШТАДТ
|_:_
|БАВАРІЯ
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|УНІОН
|_:_
|ВЕРДЕР
|19:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|Неділя, 17 березня
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|БАЄР
|18:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|АЙНТРАХТ
Таблиця Бундесліги після 25-го туру
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