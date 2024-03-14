Бундесліга: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

"Баєр" наближається до першого в клубній історії чемпіонства.

15 – 17 березня відбудуться матчі 26-го туру німецької Бундесліги сезону 2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "РБ Лейпциг" на виїзді зіграє з "Кельном".

У суботу чинний чемпіон "Баварія" в гостях зустрінеться з "Дармштадтом".

Завершиться тур у неділю. Цього дня абсолютний лідер чемпіонату "Баєр" завітає в гості до "Фрайбурга", а дортмундська "Боруссія" прийме "Айнтрахт".

Зазначимо, що "Баєр" ще ніколи не вигравав "золото" Бундесліги – найкращим результатом леверкузенців було "срібло", з яким команда п'ять разів завершувала сезон (востаннє – 2011 року).

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Після 25-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (67 очок). На другому місці – "Баварія" (57). Далі йдуть "Штутгарт" (53), "Боруссія" Дортмунд (47) і "РБ Лейпциг" (46).

Матчі 27-го туру Бундесліги відбудуться після міжнародної паузи, 30 – 31 березня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".

Таблиця Бундесліги після 25-го туру

Таблиця Бундесліги після 25-го туру / Фото: flashscore.ua

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