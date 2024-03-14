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Бундесліга: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Леверкузенський "Баєр" впевнено лідирує у Бундеслізі та наближається до першого в клубній історії чемпіонства / Фото: Associated Press

"Баєр" наближається до першого в клубній історії чемпіонства.

15 – 17 березня відбудуться матчі 26-го туру німецької Бундесліги сезону 2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "РБ Лейпциг" на виїзді зіграє з "Кельном".

У суботу чинний чемпіон "Баварія" в гостях зустрінеться з "Дармштадтом".

Завершиться тур у неділю. Цього дня абсолютний лідер чемпіонату "Баєр" завітає в гості до "Фрайбурга", а дортмундська "Боруссія" прийме "Айнтрахт".

Зазначимо, що "Баєр" ще ніколи не вигравав "золото" Бундесліги – найкращим результатом леверкузенців було "срібло", з яким команда п'ять разів завершувала сезон (востаннє – 2011 року).

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

  • Після 25-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (67 очок). На другому місці – "Баварія" (57). Далі йдуть "Штутгарт" (53), "Боруссія" Дортмунд (47) і "РБ Лейпциг" (46).
  • Матчі 27-го туру Бундесліги відбудуться після міжнародної паузи, 30 – 31 березня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР
П'ятниця, 15 березня
21:30 КЕЛЬН   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
Субота, 16 березня
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   АУГСБУРГ
16:30 ГАЙДЕНГАЙМ   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
16:30 ДАРМШТАДТ   _:_   БАВАРІЯ
16:30 МАЙНЦ   _:_   БОХУМ
16:30 УНІОН   _:_   ВЕРДЕР
19:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   ШТУТГАРТ
Неділя, 17 березня
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   БАЄР
18:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   АЙНТРАХТ

Таблиця Бундесліги після 25-го туру

Таблиця Бундесліги після 25-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 25-го туру / Фото: flashscore.ua

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