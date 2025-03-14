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Бундесліга: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

"Боруссія" Дортмунд / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру зійдуться "РБ Лейпциг" і дортмундська "Боруссія".

14-16 березня відбудуться матчі 26-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Санкт-Паулі" та "Гоффенгаймом".

У суботу "Баварія" завітає у гості до "Уніона", а в центральному поєдинку туру "РБ Лейпциг" прийме дортмундську "Боруссію".

Завершився тур трьома поєдинками в неділю, зокрема "Айнтрахт" на виїзді позмагається з "Бохумом", а "Баєр" гостюватиме у "Штутгарта".

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

За дев'ять турів до кінця таблицю Бундесліги одноосібно очолює "Баварія" (61 очко). На другому місці йде "Баєр" (53 пункти). Третю позицію сенсаційно посідає "Майнц" (44 бали). Топ-4 замикає  "Айнтрахт" (42 очки).

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
26 ТУР
П'ятниця, 14 березня
21:30 САНКТ-ПАУЛІ   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
Субота, 15 березня
16:30 АУГСБУРГ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 ВЕРДЕР   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
16:30 МАЙНЦ   _:_   ФРАЙБУРГ
16:30 УНІОН   _:_   БАВАРІЯ
19:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
Неділя, 16 березня
16:30 БОХУМ   _:_   АЙНТРАХТ
18:30 ГАЙДЕНГАЙМ   _:_   ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ
20:30 ШТУТГАРТ   _:_   БАЄР

Таблиця Бундесліги після 25-го туру

Таблиця Бундесліги після 25-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 25-го туру / Фото: flashscore.ua

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