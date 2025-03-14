Бундесліга: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру зійдуться "РБ Лейпциг" і дортмундська "Боруссія".

14-16 березня відбудуться матчі 26-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Санкт-Паулі" та "Гоффенгаймом".

У суботу "Баварія" завітає у гості до "Уніона", а в центральному поєдинку туру "РБ Лейпциг" прийме дортмундську "Боруссію".

Завершився тур трьома поєдинками в неділю, зокрема "Айнтрахт" на виїзді позмагається з "Бохумом", а "Баєр" гостюватиме у "Штутгарта".

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За дев'ять турів до кінця таблицю Бундесліги одноосібно очолює "Баварія" (61 очко). На другому місці йде "Баєр" (53 пункти). Третю позицію сенсаційно посідає "Майнц" (44 бали). Топ-4 замикає "Айнтрахт" (42 очки).

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25

26 ТУР П'ятниця, 14 березня 21:30 САНКТ-ПАУЛІ _:_ ГОФФЕНГАЙМ Субота, 15 березня 16:30 АУГСБУРГ _:_ ВОЛЬФСБУРГ 16:30 ВЕРДЕР _:_ БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ 16:30 МАЙНЦ _:_ ФРАЙБУРГ 16:30 УНІОН _:_ БАВАРІЯ 19:30 РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ БОРУССІЯ ДОРТМУНД Неділя, 16 березня 16:30 БОХУМ _:_ АЙНТРАХТ 18:30 ГАЙДЕНГАЙМ _:_ ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ 20:30 ШТУТГАРТ _:_ БАЄР

Таблиця Бундесліги після 25-го туру

Таблиця Бундесліги після 25-го туру / Фото: flashscore.ua

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