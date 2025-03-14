Бундесліга: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру зійдуться "РБ Лейпциг" і дортмундська "Боруссія".
14-16 березня відбудуться матчі 26-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Санкт-Паулі" та "Гоффенгаймом".
У суботу "Баварія" завітає у гості до "Уніона", а в центральному поєдинку туру "РБ Лейпциг" прийме дортмундську "Боруссію".
Завершився тур трьома поєдинками в неділю, зокрема "Айнтрахт" на виїзді позмагається з "Бохумом", а "Баєр" гостюватиме у "Штутгарта".
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За дев'ять турів до кінця таблицю Бундесліги одноосібно очолює "Баварія" (61 очко). На другому місці йде "Баєр" (53 пункти). Третю позицію сенсаційно посідає "Майнц" (44 бали). Топ-4 замикає "Айнтрахт" (42 очки).
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
26 ТУР
|П'ятниця, 14 березня
|21:30
|САНКТ-ПАУЛІ
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|Субота, 15 березня
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|УНІОН
|_:_
|БАВАРІЯ
|19:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|Неділя, 16 березня
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|18:30
|ГАЙДЕНГАЙМ
|_:_
|ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ
|20:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|БАЄР
Таблиця Бундесліги після 25-го туру
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