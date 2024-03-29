Бундесліга: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Баварія" зустрінеться з дортмундською "Боруссією".

30 – 31 березня відбудуться матчі 27-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

У суботу абсолютний лідер чемпіонату "Баєр" прийме "Гоффенгайм", а чинний володар титулу "Баварія" в центральному поєдинку туру зійдеться з дортмундською "Боруссією".

Завершиться тур трьома матчами в неділю, серед них дуель "Штутгарта" і "Гайденгайма".

Зазначимо, що "Баєр" ще ніколи не вигравав "золото" Бундесліги – найкращим результатом леверкузенців було "срібло", з яким команда п'ять разів завершувала сезон (востаннє – 2011 року).

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Після 26-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (70 очок). На другому місці – "Баварія" (60). Далі йдуть "Штутгарт" (56), "Боруссія" Дортмунд (50) і "РБ Лейпциг" (49).

Матчі 28-го туру Бундесліги відбудуться 5 – 7 квітня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".

Таблиця Бундесліги після 26-го туру

Таблиця Бундесліги після 26-го туру / Фото: flashscore.ua

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