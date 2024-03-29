Бундесліга: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Баварія" зустрінеться з дортмундською "Боруссією".
30 – 31 березня відбудуться матчі 27-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.
У суботу абсолютний лідер чемпіонату "Баєр" прийме "Гоффенгайм", а чинний володар титулу "Баварія" в центральному поєдинку туру зійдеться з дортмундською "Боруссією".
Завершиться тур трьома матчами в неділю, серед них дуель "Штутгарта" і "Гайденгайма".
Зазначимо, що "Баєр" ще ніколи не вигравав "золото" Бундесліги – найкращим результатом леверкузенців було "срібло", з яким команда п'ять разів завершувала сезон (востаннє – 2011 року).
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- Після 26-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (70 очок). На другому місці – "Баварія" (60). Далі йдуть "Штутгарт" (56), "Боруссія" Дортмунд (50) і "РБ Лейпциг" (49).
- Матчі 28-го туру Бундесліги відбудуться 5 – 7 квітня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
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|Субота, 30 березня
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|УНІОН
|16:30
|БАЄР
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|16:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|МАЙНЦ
|19:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|Неділя, 31 березня
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|КЕЛЬН
|18:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|ГАЙДЕНГАЙМ
|20:30
|БОХУМ
|_:_
|ДАРМШТАДТ
Таблиця Бундесліги після 26-го туру
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