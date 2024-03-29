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Бундесліга: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

"Боруссія" Дортмунд – "Баварія" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру "Баварія" зустрінеться з дортмундською "Боруссією".

30 – 31 березня відбудуться матчі 27-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

У суботу абсолютний лідер чемпіонату "Баєр" прийме "Гоффенгайм", а чинний володар титулу "Баварія" в центральному поєдинку туру зійдеться з дортмундською "Боруссією".

Завершиться тур трьома матчами в неділю, серед них дуель "Штутгарта" і "Гайденгайма".

Зазначимо, що "Баєр" ще ніколи не вигравав "золото" Бундесліги – найкращим результатом леверкузенців було "срібло", з яким команда п'ять разів завершувала сезон (востаннє – 2011 року).

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

  • Після 26-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (70 очок). На другому місці – "Баварія" (60). Далі йдуть "Штутгарт" (56), "Боруссія" Дортмунд (50) і "РБ Лейпциг" (49).
  • Матчі 28-го туру Бундесліги відбудуться 5 – 7 квітня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР
Субота, 30 березня
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   УНІОН
16:30 БАЄР   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
16:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   ФРАЙБУРГ
16:30 ВЕРДЕР   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   МАЙНЦ
19:30 БАВАРІЯ   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
Неділя, 31 березня
16:30 АУГСБУРГ   _:_   КЕЛЬН
18:30 ШТУТГАРТ   _:_   ГАЙДЕНГАЙМ
20:30 БОХУМ   _:_   ДАРМШТАДТ

Таблиця Бундесліги після 26-го туру

Таблиця Бундесліги після 26-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 26-го туру / Фото: flashscore.ua

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