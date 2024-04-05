Бундесліга: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру дортмундська "Боруссія" прийме "Штутгарт".
5 – 7 квітня відбудуться матчі 28-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Айнтрахт" – "Вердер".
У суботу чинний володар титулу "Баварія" приїде в гості до "Гайденгайма", лідер чемпіонату "Баєр" на виїзді зустрінеться з "Уніоном", "РБ Лейпциг" гостюватиме у "Фрайбурга", а в центральному матчі туру дортмундська "Боруссія" прийме "Штутгарт".
Завершиться тур двома матчами в неділю: "Гоффенгайм" – "Аугсбург" та "Вольфсбург" – "Боруссія" Менхенгладбах.
Зазначимо, що "Баєр" ще ніколи не вигравав "золото" Бундесліги – найкращим результатом леверкузенців було "срібло", з яким команда п'ять разів завершувала сезон (востаннє – 2011 року).
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- Після 27-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (73 очки). На другому місці – "Баварія" (60). Далі йдуть "Штутгарт" (57), "Боруссія" Дортмунд (53) і "РБ Лейпциг" (50).
- Матчі 29-го туру Бундесліги відбудуться 12 – 14 квітня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
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|П'ятниця, 5 квітня
|21:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ВЕРДЕР
|Субота, 6 квітня
|16:30
|ГАЙДЕНГАЙМ
|_:_
|БАВАРІЯ
|16:30
|КЕЛЬН
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|ДАРМШТАДТ
|16:30
|УНІОН
|_:_
|БАЄР
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|19:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ШТУТГАРТ
|Неділя, 7 квітня
|16:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|АУГСБУРГ
|18:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
Таблиця Бундесліги після 27-го туру
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