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Бундесліга: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Фанати дортмундської "Боруссії" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру дортмундська "Боруссія" прийме "Штутгарт".

5 – 7 квітня відбудуться матчі 28-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Айнтрахт" – "Вердер".

У суботу чинний володар титулу "Баварія" приїде в гості до "Гайденгайма", лідер чемпіонату "Баєр" на виїзді зустрінеться з "Уніоном", "РБ Лейпциг" гостюватиме у "Фрайбурга", а в центральному матчі туру дортмундська "Боруссія" прийме "Штутгарт".

Завершиться тур двома матчами в неділю: "Гоффенгайм" – "Аугсбург" та "Вольфсбург" – "Боруссія" Менхенгладбах.

Зазначимо, що "Баєр" ще ніколи не вигравав "золото" Бундесліги – найкращим результатом леверкузенців було "срібло", з яким команда п'ять разів завершувала сезон (востаннє – 2011 року).

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

  • Після 27-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (73 очки). На другому місці – "Баварія" (60). Далі йдуть "Штутгарт" (57), "Боруссія" Дортмунд (53) і "РБ Лейпциг" (50).
  • Матчі 29-го туру Бундесліги відбудуться 12 – 14 квітня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР
П'ятниця, 5 квітня
21:30 АЙНТРАХТ   _:_   ВЕРДЕР
Субота, 6 квітня
16:30 ГАЙДЕНГАЙМ   _:_   БАВАРІЯ
16:30 КЕЛЬН   _:_   БОХУМ
16:30 МАЙНЦ   _:_   ДАРМШТАДТ
16:30 УНІОН   _:_   БАЄР
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
19:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   ШТУТГАРТ
Неділя, 7 квітня
16:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   АУГСБУРГ
18:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ

Таблиця Бундесліги після 27-го туру

Таблиця Бундесліги після 27-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 27-го туру / Фото: flashscore.ua

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