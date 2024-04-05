Бундесліга: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

5 – 7 квітня відбудуться матчі 28-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Айнтрахт" – "Вердер".

У суботу чинний володар титулу "Баварія" приїде в гості до "Гайденгайма", лідер чемпіонату "Баєр" на виїзді зустрінеться з "Уніоном", "РБ Лейпциг" гостюватиме у "Фрайбурга", а в центральному матчі туру дортмундська "Боруссія" прийме "Штутгарт".

Завершиться тур двома матчами в неділю: "Гоффенгайм" – "Аугсбург" та "Вольфсбург" – "Боруссія" Менхенгладбах.

Зазначимо, що "Баєр" ще ніколи не вигравав "золото" Бундесліги – найкращим результатом леверкузенців було "срібло", з яким команда п'ять разів завершувала сезон (востаннє – 2011 року).

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Після 27-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (73 очки). На другому місці – "Баварія" (60). Далі йдуть "Штутгарт" (57), "Боруссія" Дортмунд (53) і "РБ Лейпциг" (50).

Матчі 29-го туру Бундесліги відбудуться 12 – 14 квітня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".

Таблиця Бундесліги після 27-го туру

Таблиця Бундесліги після 27-го туру / Фото: flashscore.ua

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