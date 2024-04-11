Бундесліга: розклад і результати матчів 29-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

"Баєр" у разі перемоги над "Вердером" оформить перше в клубній історії чемпіонство.

12 – 14 квітня відбудуться матчі 29-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Аугсбург" – "Уніон".

У суботу чинний володар титулу "Баварія" прийме "Кельн", "Боруссія" Дортмунд вдома зіграє з "Боруссією" Менхенгладбах, "РБ Лейпциг" на своєму полі зійдеться з "Вольфсбургом", а "Штутгарт" прийматиме "Айнтрахт".

В неділю абсолютний лідер чемпіонату "Баєр" на домашній арені зустрінеться з "Вердером". Перемога дозволить команді Хабі Алонсо достроково завоювати чемпіонський титул.

Зазначимо, що "Баєр" ще ніколи не вигравав "золото" Бундесліги – найкращим результатом леверкузенців було "срібло", з яким команда п'ять разів завершувала сезон (востаннє – 2011 року).

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Після 28-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (76 очок). На другому місці – "Баварія" (60). На третьому – "Штутгарт" (60). Далі розташувалися "РБ Лейпциг" (53) і "Боруссія" Дортмунд (53).

Матчі 30-го туру Бундесліги відбудуться 19 – 21 квітня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".

Таблиця Бундесліги після 28-го туру

Таблиця Бундесліги після 28-го туру / Фото: flashscore.ua

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