Бундесліга: розклад і результати матчів 29-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

"Баєр" у разі перемоги над "Вердером" оформить перше в клубній історії чемпіонство.
12 – 14 квітня відбудуться матчі 29-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Аугсбург" – "Уніон".
У суботу чинний володар титулу "Баварія" прийме "Кельн", "Боруссія" Дортмунд вдома зіграє з "Боруссією" Менхенгладбах, "РБ Лейпциг" на своєму полі зійдеться з "Вольфсбургом", а "Штутгарт" прийматиме "Айнтрахт".
В неділю абсолютний лідер чемпіонату "Баєр" на домашній арені зустрінеться з "Вердером". Перемога дозволить команді Хабі Алонсо достроково завоювати чемпіонський титул.
Зазначимо, що "Баєр" ще ніколи не вигравав "золото" Бундесліги – найкращим результатом леверкузенців було "срібло", з яким команда п'ять разів завершувала сезон (востаннє – 2011 року).
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- Після 28-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (76 очок). На другому місці – "Баварія" (60). На третьому – "Штутгарт" (60). Далі розташувалися "РБ Лейпциг" (53) і "Боруссія" Дортмунд (53).
- Матчі 30-го туру Бундесліги відбудуться 19 – 21 квітня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР
|П'ятниця, 12 квітня
|21:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|УНІОН
|Субота, 13 квітня
|16:30
|БАВАРІЯ
|_:_
|КЕЛЬН
|16:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|ГАЙДЕНГАЙМ
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|19:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|Неділя, 14 квітня
|16:30
|ДАРМШТАДТ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|18:30
|БАЄР
|_:_
|ВЕРДЕР
Таблиця Бундесліги після 28-го туру
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