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Бундесліга: розклад і результати матчів 29-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 29-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

"Баєр" / Фото: Associated Press

"Баєр" у разі перемоги над "Вердером" оформить перше в клубній історії чемпіонство.

12 – 14 квітня відбудуться матчі 29-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Аугсбург" – "Уніон".

У суботу чинний володар титулу "Баварія" прийме "Кельн", "Боруссія" Дортмунд вдома зіграє з "Боруссією" Менхенгладбах, "РБ Лейпциг" на своєму полі зійдеться з "Вольфсбургом", а "Штутгарт" прийматиме "Айнтрахт".

В неділю абсолютний лідер чемпіонату "Баєр" на домашній арені зустрінеться з "Вердером". Перемога дозволить команді Хабі Алонсо достроково завоювати чемпіонський титул.

Зазначимо, що "Баєр" ще ніколи не вигравав "золото" Бундесліги – найкращим результатом леверкузенців було "срібло", з яким команда п'ять разів завершувала сезон (востаннє – 2011 року).

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

  • Після 28-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (76 очок). На другому місці – "Баварія" (60). На третьому – "Штутгарт" (60). Далі розташувалися "РБ Лейпциг" (53) і "Боруссія" Дортмунд (53).
  • Матчі 30-го туру Бундесліги відбудуться 19 – 21 квітня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР
П'ятниця, 12 квітня
21:30 АУГСБУРГ   _:_   УНІОН
Субота, 13 квітня
16:30 БАВАРІЯ   _:_   КЕЛЬН
16:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
16:30 БОХУМ   _:_   ГАЙДЕНГАЙМ
16:30 МАЙНЦ   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
19:30 ШТУТГАРТ   _:_   АЙНТРАХТ
Неділя, 14 квітня
16:30 ДАРМШТАДТ   _:_   ФРАЙБУРГ
18:30 БАЄР   _:_   ВЕРДЕР

Таблиця Бундесліги після 28-го туру

Таблиця Бундесліги після 28-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 28-го туру / Фото: flashscore.ua

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