Бундесліга: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

1 – 3 вересня відбудуться матчі 3-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між дортмундською "Боруссією" та "Гайденгаймом".

На суботу заплановано центральний матч туру, в якому "Баварія" на виїзді зійдеться з "Боруссією" Менхенгладбах.

Завершитися тур у неділю поєдинками "Айнтрахт" – "Кельн" і "Уніон" – "РБ Лейпциг".

Після 2-го туру таблицю Бундесліги очолюють "Уніон", "Баварія", "Баєр", "Вольфсбург" і "Фрайбург", які набрали по 6 очок.

Матчі 4-го туру Бундесліги відбудуться після міжнародної паузи, 15 – 17 вересня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР П'ятниця, 1 вересня 21:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД _:_ ГАЙДЕНГАЙМ Субота, 2 вересня 16:30 АУГСБУРГ _:_ БОХУМ 16:30 БАЄР _:_ ДАРМШТАДТ 16:30 ВЕРДЕР _:_ МАЙНЦ 16:30 ГОФФЕНГАЙМ _:_ ВОЛЬФСБУРГ 16:30 ШТУТГАРТ _:_ ФРАЙБУРГ 19:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ _:_ БАВАРІЯ Неділя, 3 вересня 16:30 АЙНТРАХТ _:_ КЕЛЬН 18:30 УНІОН _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ

Таблиця Бундесліги після 2-го туру

Таблиця Бундесліги після 2-го туру / Фото: flashscore.ua

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