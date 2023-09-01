Бундесліга: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Центральним стане поєдинок "Баварії" з "Боруссією" Менхенгладбах.
1 – 3 вересня відбудуться матчі 3-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між дортмундською "Боруссією" та "Гайденгаймом".
На суботу заплановано центральний матч туру, в якому "Баварія" на виїзді зійдеться з "Боруссією" Менхенгладбах.
Завершитися тур у неділю поєдинками "Айнтрахт" – "Кельн" і "Уніон" – "РБ Лейпциг".
- Після 2-го туру таблицю Бундесліги очолюють "Уніон", "Баварія", "Баєр", "Вольфсбург" і "Фрайбург", які набрали по 6 очок.
- Матчі 4-го туру Бундесліги відбудуться після міжнародної паузи, 15 – 17 вересня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|П'ятниця, 1 вересня
|21:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ГАЙДЕНГАЙМ
|Субота, 2 вересня
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|БАЄР
|_:_
|ДАРМШТАДТ
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|МАЙНЦ
|16:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|19:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|БАВАРІЯ
|Неділя, 3 вересня
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|КЕЛЬН
|18:30
|УНІОН
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
Таблиця Бундесліги після 2-го туру
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