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Бундесліга: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Бундесліга: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Фанати "Вольфсбурга" / Фото: Associated Press

Центральним стане поєдинок "Баварії" з "Боруссією" Менхенгладбах.

1 – 3 вересня відбудуться матчі 3-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між дортмундською "Боруссією" та "Гайденгаймом".

На суботу заплановано центральний матч туру, в якому "Баварія" на виїзді зійдеться з "Боруссією" Менхенгладбах.

Завершитися тур у неділю поєдинками "Айнтрахт" – "Кельн" і "Уніон" – "РБ Лейпциг".

  • Після 2-го туру таблицю Бундесліги очолюють "Уніон", "Баварія", "Баєр", "Вольфсбург" і "Фрайбург", які набрали по 6 очок.
  • Матчі 4-го туру Бундесліги відбудуться після міжнародної паузи, 15 – 17 вересня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
П'ятниця, 1 вересня
21:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   ГАЙДЕНГАЙМ
Субота, 2 вересня
16:30 АУГСБУРГ   _:_   БОХУМ
16:30 БАЄР   _:_   ДАРМШТАДТ
16:30 ВЕРДЕР   _:_   МАЙНЦ
16:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   ФРАЙБУРГ
19:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   БАВАРІЯ
Неділя, 3 вересня
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   КЕЛЬН
18:30 УНІОН   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ

Таблиця Бундесліги після 2-го туру

Таблиця Бундесліги після 2-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 2-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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