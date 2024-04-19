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Бундесліга: розклад і результати матчів 30-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 30-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

"Баєр" вперше в історії став чемпіоном Німеччини з футболу / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру "Баєр" уже в статусі чемпіона зіграє з дортмундською "Боруссією".

19 – 21 квітня відбудуться матчі 30-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Айнтрахт" – "Аугсбург".

У суботу "РБ Лейпциг" на виїзді зустрінеться з "Гайденгаймом", а "Баварія" завітає в гості до "Уніона".

Завершиться тур у неділю: "Штутгарт" завітає в гості до "Вердера", а в центральному матчі туру "Баєр" на виїзді зіграє з дортмундською "Боруссією".

Зазначимо, що минулого туру "Баєр" вперше в історії став чемпіоном Німеччини. Команда Хабі Алонсо забезпечила собі чемпіонський титул за п'ять турів до фінішу Бундесліги.

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

  • Після 29-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (79 очок), який достроково завоював титул. На другому місці – "Баварія" (63). На третьому – "Штутгарт" (63). Далі розташувалися "РБ Лейпциг" (56) і "Боруссія" Дортмунд (56).
  • Матчі 31-го туру Бундесліги відбудуться 26 – 28 квітня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР
П'ятниця, 19 квітня
21:30 АЙНТРАХТ   _:_   АУГСБУРГ
Субота, 20 квітня
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   БОХУМ
16:30 ГАЙДЕНГАЙМ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
16:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
16:30 КЕЛЬН   _:_   ДАРМШТАДТ
19:30 УНІОН   _:_   БАВАРІЯ
Неділя, 21 квітня
16:30 ВЕРДЕР   _:_   ШТУТГАРТ
18:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   БАЄР
20:30 ФРАЙБУРГ   _:_   МАЙНЦ

Таблиця Бундесліги після 29-го туру

Таблиця Бундесліги після 29-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Бундесліги після 29-го туру / Фото: flashscore.ua

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