Бундесліга: розклад і результати матчів 30-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Баєр" уже в статусі чемпіона зіграє з дортмундською "Боруссією".
19 – 21 квітня відбудуться матчі 30-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Айнтрахт" – "Аугсбург".
У суботу "РБ Лейпциг" на виїзді зустрінеться з "Гайденгаймом", а "Баварія" завітає в гості до "Уніона".
Завершиться тур у неділю: "Штутгарт" завітає в гості до "Вердера", а в центральному матчі туру "Баєр" на виїзді зіграє з дортмундською "Боруссією".
Зазначимо, що минулого туру "Баєр" вперше в історії став чемпіоном Німеччини. Команда Хабі Алонсо забезпечила собі чемпіонський титул за п'ять турів до фінішу Бундесліги.
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- Після 29-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (79 очок), який достроково завоював титул. На другому місці – "Баварія" (63). На третьому – "Штутгарт" (63). Далі розташувалися "РБ Лейпциг" (56) і "Боруссія" Дортмунд (56).
- Матчі 31-го туру Бундесліги відбудуться 26 – 28 квітня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2023/24
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|П'ятниця, 19 квітня
|21:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|АУГСБУРГ
|Субота, 20 квітня
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|ГАЙДЕНГАЙМ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|16:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|16:30
|КЕЛЬН
|_:_
|ДАРМШТАДТ
|19:30
|УНІОН
|_:_
|БАВАРІЯ
|Неділя, 21 квітня
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|ШТУТГАРТ
|18:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|БАЄР
|20:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|МАЙНЦ
Таблиця Бундесліги після 29-го туру
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