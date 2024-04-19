Бундесліга: розклад і результати матчів 30-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Баєр" уже в статусі чемпіона зіграє з дортмундською "Боруссією".

19 – 21 квітня відбудуться матчі 30-го туру німецької Бундесліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Айнтрахт" – "Аугсбург".

У суботу "РБ Лейпциг" на виїзді зустрінеться з "Гайденгаймом", а "Баварія" завітає в гості до "Уніона".

Завершиться тур у неділю: "Штутгарт" завітає в гості до "Вердера", а в центральному матчі туру "Баєр" на виїзді зіграє з дортмундською "Боруссією".

Зазначимо, що минулого туру "Баєр" вперше в історії став чемпіоном Німеччини. Команда Хабі Алонсо забезпечила собі чемпіонський титул за п'ять турів до фінішу Бундесліги.

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Після 29-го туру таблицю Бундесліги очолює "Баєр" (79 очок), який достроково завоював титул. На другому місці – "Баварія" (63). На третьому – "Штутгарт" (63). Далі розташувалися "РБ Лейпциг" (56) і "Боруссія" Дортмунд (56).

Матчі 31-го туру Бундесліги відбудуться 26 – 28 квітня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Німеччини стали "Гайденгайм" і "Дармштадт".

Таблиця Бундесліги після 29-го туру

Таблиця Бундесліги після 29-го туру / Фото: flashscore.ua

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